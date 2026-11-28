Obbligazioni ed ETF obbligazionari vanno confrontati sul denaro speso, sugli incassi e sul valore recuperabile, non soltanto sulla cedola. Un’obbligazione ordinaria offre pagamenti contrattuali subordinati alla solvibilità dell’emittente; un ETF offre quote di un portafoglio. Né il rimborso del titolo né la diversificazione del fondo garantiscono di recuperare il prezzo pagato.

Un esempio chiarisce subito la differenza: acquistare 10.000 euro nominali di un titolo a 103 significa spendere 10.300 euro. Con tre cedole annuali del 4% e rimborso a 100, gli incassi complessivi sono 11.200 euro e il guadagno è 900, prima di imposte e costi. Il 4% scritto sul titolo non è quindi il rendimento annuo dell’investimento. Tutti gli importi delle simulazioni seguenti sono ipotetici, in euro, e non rappresentano offerte o previsioni.

Tre anni di cedole, ma 300 euro pagati in più

La spiegazione della Banca d’Italia sulle obbligazioni distingue valore nominale, prezzo di acquisto e valore di rimborso. La cedola si calcola sul nominale; il risultato dell’investitore comprende anche la differenza fra quanto paga e quanto recupera. Un prezzo superiore a 100 viene definito sopra la pari.

Nel nostro caso ipotizziamo un’obbligazione semplice a tasso fisso, senza rimborso anticipato, acquistata con regolamento subito dopo uno stacco: il rateo, cioè gli interessi maturati da riconoscere al venditore, è assunto nullo. Restano esattamente tre anni e tre cedole da 400 euro; l’emittente paga tutto regolarmente. Le cedole rimangono liquide e non producono altri interessi.

Il conto è 400 × 3 + 10.000 − 10.300 = 900 euro. Rapportati ai 10.300 effettivamente spesi, sono l’8,74% complessivo nei tre anni, non annuo. Non basta dividere questa percentuale per tre per ottenere il rendimento effettivo annuo: quel calcolo deve considerare anche quando arrivano i singoli pagamenti. Soprattutto, il rimborso di 10.000 euro non è una perdita di 300 euro sull’intera operazione: bisogna aggiungere le cedole.

Con lo stesso esborso, cosa misuri nell’ETF

Per mantenere omogeneo il capitale iniziale, immaginiamo di spendere gli stessi 10.300 euro acquistando 103 quote a 100 euro di un ETF obbligazionario a distribuzione. Dopo tre anni supponiamo incassi complessivi di 9 euro per quota e un prezzo di vendita di 98 euro. Distribuzioni e prezzi sono ipotesi indipendenti, non un percorso promesso dal fondo.

Gli incassi sono 927 euro; la vendita produce 10.094 euro. Il totale è 11.021 euro e il risultato è 721 euro, ossia il 7% complessivo sul capitale iniziale. Con un prezzo finale di 95 euro, a parità di distribuzioni, il guadagno scenderebbe a 412 euro, il 4%. Questi scenari spiegano il metodo di calcolo: non dimostrano che un’obbligazione renda più di un ETF, perché abbiamo scelto noi i valori finali.

I prezzi delle quote sono assunti già al netto degli oneri interni maturati dal fondo; sottrarli nuovamente sarebbe un doppio conteggio. Restano escluse imposte, commissioni dell’intermediario e differenze fra prezzi di acquisto e vendita. Nessun cambio valutario è previsto nelle simulazioni. Per la distinzione fra durata del portafoglio e durata delle quote resta utile il nostro approfondimento sulla scadenza dei titoli dentro gli ETF obbligazionari.

Se il denaro serve prima, conta il prezzo di uscita

Torniamo al titolo singolo: dopo la prima cedola da 400 euro, una vendita a 97 produce 9.700 euro. Incasso totale 10.100, contro 10.300 spesi: perdita di 200 euro, pari all’1,94%, prima di costi e imposte. Anche qui ipotizziamo rateo nullo e prezzo effettivamente eseguibile. Una cedola elevata non impedisce un risultato negativo quando si vende prima.

Un aumento dei rendimenti richiesti dal mercato può deprimere sia il prezzo della singola obbligazione a tasso fisso sia il valore delle obbligazioni nel fondo. Un peggioramento dell’affidabilità dei debitori può aggiungere perdite. La differenza pratica è che il titolo ha un proprio calendario contrattuale; per l’ETF occorre leggere la strategia e l’eventuale termine. Aspettare non elimina il rischio che un emittente non paghi.

Diversificare non significa moltiplicare i nomi dei titoli

La presentazione Vanguard degli ETF obbligazionari illustra la possibilità di raccogliere centinaia o migliaia di obbligazioni in un fondo. È una spiegazione generale rivolta al mercato statunitense, non una proposta di acquisto per il lettore italiano.

Conta però quanti debitori e quali rischi ci sono davvero: dieci obbligazioni dello stesso Stato restano esposte a quell’emittente. Un fondo di molti debitori può ridurre la concentrazione, ma non annulla movimenti comuni dei tassi, difficoltà di negoziazione o perdite. Chi compra una quota possiede una partecipazione al fondo, non un credito diretto verso ciascun debitore; l’ETF non diventa un CFD perché viene acquistato tramite un’app.

ETF a scadenza e costi: due verifiche separate

Un caso documentato è il KID italiano di iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF, classe ad accumulazione, datato 9 aprile 2026. Indica scadenza il 2 dicembre 2026 e rimborso delle quote il giorno successivo, ma nessuna protezione dalle perdite di mercato. Il portafoglio riguarda debito italiano: più titoli non significano più Stati. Il documento serve qui a illustrare condizioni contrattuali, non a suggerire un ingresso a pochi giorni dal termine.

Il KID separa inoltre oneri del fondo e spese dell’intermediario. Per capire l’incidenza delle seconde, immaginiamo dieci acquisti da 1.000 euro con commissione fissa ipotetica di 5 euro: sono 50 euro, lo 0,5% dei 10.000 investiti. Un solo acquisto da 10.000 con la stessa commissione costa lo 0,05%. Non è il costo totale né prova che il secondo investimento sia migliore: spread, oneri ricorrenti e rischio del portafoglio restano da confrontare.

Prima di scegliere, il prospetto di lavoro può avere cinque righe: esborso comprensivo delle spese, flussi previsti, data in cui serviranno i soldi, valore recuperabile in uscita e concentrazione dei debitori. Le simulazioni mostrano risultati lordi e non stabiliscono una convenienza fiscale. La scelta dipende da questi vincoli concreti e dal rischio sostenibile, non dal numero più alto accanto alla parola cedola.