Cerca

Notizia

Sconto del 20% più un altro 10%: su 100 euro ne risparmi 28, non 30. Il calcolo da conoscere prima di lasciarti convincere dalla doppia promozione

Di
Fabrizio Nicolosi
Del
TradingCenter.it

Come verifichiamo le informazioni

Dietro questo simbolo c’è un controllo editoriale: confrontiamo i fatti principali con le fonti disponibili e verifichiamo numeri, date e contesto prima della pubblicazione.

  • Fonti riconoscibili. Privilegiamo documenti originali, comunicazioni ufficiali e dati degli enti competenti.
  • Fatti e interpretazioni distinti. Segnaliamo previsioni, stime e informazioni che richiedono ulteriori conferme.
  • Responsabilità visibile. Autore e, quando presente, revisore sono indicati nell’articolo.

Le informazioni possono cambiare. Se emerge un errore, lo correggiamo secondo la nostra politica delle correzioni. Il simbolo indica un controllo interno, non una certificazione esterna.

Sconti e confronto delle promozioni negli acquisti
Sconto del 20% e ulteriore 10%: su 100 euro il prezzo scende a 72. Ecco come calcolare due riduzioni successive e leggere le condizioni del coupon.
In sintesi
  • Due riduzioni successive del 20% e del 10% producono uno sconto del 28%.
  • La seconda percentuale si applica al prezzo già ridotto.
  • Soglie, esclusioni e coupon di importo fisso richiedono calcoli distinti.

Uno sconto del 20% seguito da un ulteriore 10% porta un prezzo di 100 euro a 72 euro. Il risparmio è quindi di 28 euro, pari al 28%, perché la seconda riduzione si applica agli 80 euro rimasti dopo la prima.

Il caso è un esempio matematico, non una promozione commerciale in corso. Presuppone che i due sconti siano cumulabili e che il secondo venga calcolato sul prezzo già ridotto, senza soglie, esclusioni o costi aggiuntivi.

Perché i due numeri non si sommano

Il primo passaggio è semplice: il 20% di 100 euro vale 20 euro, quindi restano 80 euro da pagare. Il 10% di 80 euro vale invece 8 euro. Sottraendoli si arriva a 72 euro: complessivamente sono stati risparmiati 20 più 8 euro.

Sommare le percentuali darebbe il 30%, cioè un prezzo finale di 70 euro. L’errore nasce dall’applicare mentalmente anche il secondo sconto ai 100 euro iniziali. Il prezzo effettivo dell’esempio è superiore di 2 euro a quello immaginato.

La formula utile anche per altri importi

Si moltiplica il prezzo iniziale per la parte che resta da pagare dopo ogni riduzione: 100 × 0,80 × 0,90 = 72. Il prodotto dei due fattori è 0,72; la riduzione complessiva è dunque 1 − 0,72 = 0,28, ossia il 28%.

Su una base di 250 euro, le stesse condizioni porterebbero a 180 euro, con un risparmio di 70 euro. Invertire l’ordine dei due sconti percentuali darebbe lo stesso risultato, purché entrambi siano applicabili integralmente allo stesso acquisto e in successione.

Quando il coupon cambia le condizioni

Un buono di importo fisso, un tetto massimo di riduzione o una soglia di spesa richiedono di rileggere il meccanismo. La formula precedente descrive due percentuali successive senza vincoli: non sostituisce le condizioni indicate dal venditore.

Vanno controllati anche i prodotti ammessi e l’eventuale esclusione di quelli già scontati. Se il secondo beneficio è un credito per un acquisto futuro, non riduce necessariamente quanto si paga oggi.

Il numero decisivo resta il totale

La Banca d’Italia spiega come valutiamo un prezzo e come il riferimento iniziale possa influenzare il giudizio sulla convenienza. Una percentuale vistosa merita quindi di essere tradotta nell’importo finale.

Nell’esempio, 72 euro più 6 euro di spedizione diventano 78 euro da pagare. Un altro venditore a 75 euro con consegna inclusa costerebbe meno, a parità di prodotto e condizioni. Il confronto utile considera l’esborso complessivo e l’effettiva necessità dell’acquisto.

Per organizzare gli acquisti nel bilancio domestico, altri approfondimenti sono raccolti nella sezione finanza personale.

Ritratto di Fabrizio Nicolosi

Fabrizio Nicolosi

Proprietario e fondatore di TradingCenter.it — Amministratore d’impresa

Fabrizio Nicolosi è proprietario e fondatore di TradingCenter.it e amministratore d’impresa. Segue la direzione del progetto, lo sviluppo del sito e il coordinamento delle attività digitali. Si occupa anche di contenuti su economia, mercati…

Profilo e articoli di Fabrizio Nicolosi

Articoli correlati

Vedi tutti