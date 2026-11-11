Sconto del 20% più un altro 10%: su 100 euro ne risparmi 28, non 30. Il calcolo da conoscere prima di lasciarti convincere dalla doppia promozione

Uno sconto del 20% seguito da un ulteriore 10% porta un prezzo di 100 euro a 72 euro. Il risparmio è quindi di 28 euro, pari al 28%, perché la seconda riduzione si applica agli 80 euro rimasti dopo la prima.

Il caso è un esempio matematico, non una promozione commerciale in corso. Presuppone che i due sconti siano cumulabili e che il secondo venga calcolato sul prezzo già ridotto, senza soglie, esclusioni o costi aggiuntivi.

Perché i due numeri non si sommano

Il primo passaggio è semplice: il 20% di 100 euro vale 20 euro, quindi restano 80 euro da pagare. Il 10% di 80 euro vale invece 8 euro. Sottraendoli si arriva a 72 euro: complessivamente sono stati risparmiati 20 più 8 euro.

Sommare le percentuali darebbe il 30%, cioè un prezzo finale di 70 euro. L’errore nasce dall’applicare mentalmente anche il secondo sconto ai 100 euro iniziali. Il prezzo effettivo dell’esempio è superiore di 2 euro a quello immaginato.

La formula utile anche per altri importi

Si moltiplica il prezzo iniziale per la parte che resta da pagare dopo ogni riduzione: 100 × 0,80 × 0,90 = 72. Il prodotto dei due fattori è 0,72; la riduzione complessiva è dunque 1 − 0,72 = 0,28, ossia il 28%.

Su una base di 250 euro, le stesse condizioni porterebbero a 180 euro, con un risparmio di 70 euro. Invertire l’ordine dei due sconti percentuali darebbe lo stesso risultato, purché entrambi siano applicabili integralmente allo stesso acquisto e in successione.

Quando il coupon cambia le condizioni

Un buono di importo fisso, un tetto massimo di riduzione o una soglia di spesa richiedono di rileggere il meccanismo. La formula precedente descrive due percentuali successive senza vincoli: non sostituisce le condizioni indicate dal venditore.

Vanno controllati anche i prodotti ammessi e l’eventuale esclusione di quelli già scontati. Se il secondo beneficio è un credito per un acquisto futuro, non riduce necessariamente quanto si paga oggi.

Il numero decisivo resta il totale

La Banca d’Italia spiega come valutiamo un prezzo e come il riferimento iniziale possa influenzare il giudizio sulla convenienza. Una percentuale vistosa merita quindi di essere tradotta nell’importo finale.

Nell’esempio, 72 euro più 6 euro di spedizione diventano 78 euro da pagare. Un altro venditore a 75 euro con consegna inclusa costerebbe meno, a parità di prodotto e condizioni. Il confronto utile considera l’esborso complessivo e l’effettiva necessità dell’acquisto.

Per organizzare gli acquisti nel bilancio domestico, altri approfondimenti sono raccolti nella sezione finanza personale.