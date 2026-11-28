Spese di coppia, dividere il bilancio in proporzione a redditi di 1.500 e 3.000 euro non basta se il secondo importo è soltanto una media. Con 1.800 euro di uscite comuni, le quote teoriche sono 600 e 1.200 euro. Ma nel mese senza incassi il partner con reddito variabile deve avere già accantonato la propria parte.

Un esempio chiarisce il problema: il primo partner riceve 1.500 euro ogni mese; il secondo incassa 6.000 euro a gennaio, zero a febbraio e 3.000 a marzo. La media trimestrale del secondo è davvero 3.000 euro, ma senza una riserva a febbraio mancano 1.200 euro per mantenere l’accordo. La soluzione contabile richiede un calendario di cassa, oltre alla percentuale.

Quale reddito usare nel confronto

Gli importi sono ipotetici e indicano somme nette effettivamente disponibili per il bilancio personale, dopo costi dell’attività e accantonamenti dovuti. Non sono fatturato né compensi lordi. Utilizzare gli incassi professionali prima di separare queste voci gonfierebbe artificialmente la capacità di contribuire alle spese familiari.

Nel trimestre il reddito del primo partner è 4.500 euro, quello del secondo 9.000, per un totale di 13.500. Le uscite comuni sono 5.400 euro: tre mesi da 1.800. Applicando il rapporto di uno a due, il contributo complessivo diventa 1.800 euro per il primo e 3.600 per il secondo. La proporzione descrive un accordo scelto dalla coppia, non un obbligo universale.

Il mese ricco deve finanziare anche quello vuoto

A gennaio il secondo partner potrebbe separare dai 6.000 euro incassati tutti i 3.600 destinati alle spese comuni del trimestre. Ne usa 1.200 per gennaio e ne mantiene 2.400 per febbraio e marzo. Quando a febbraio non entra denaro, la quota è già coperta; dopo il pagamento rimangono 1.200 euro per l’ultimo mese.

Questo accantonamento protegge soltanto il contributo alle uscite condivise. Non finanzia automaticamente le spese personali del partner nei mesi senza reddito e non sostituisce una riserva per imprevisti. I 2.400 euro rimasti dopo l’accantonamento iniziale e i 3.000 in arrivo a marzo vanno ancora confrontati con quegli altri fabbisogni.

La pagina del calcolatore del budget della Banca d’Italia aiuta a registrare entrate e uscite secondo la loro frequenza. Nel nostro esempio la media serve a distribuire il contributo complessivo, mentre le date dei pagamenti stabiliscono quanto denaro deve essere già disponibile. Confondere le due informazioni può lasciare un mese scoperto anche con un trimestre in equilibrio.

Se l’incasso finale è inferiore al previsto

Supponiamo ora che a marzo il secondo partner incassi 1.500 euro anziché 3.000. Il suo reddito trimestrale scende a 7.500 euro, il totale familiare a 12.000. Se la coppia decide di ricalcolare le quote sui redditi effettivi, i 5.400 euro di spese si dividono in 2.025 euro per il primo partner e 3.375 per il secondo.

Rispetto ai contributi iniziali, il primo dovrebbe aggiungere 225 euro e il secondo ricevere una compensazione dello stesso importo. Questo conguaglio è possibile soltanto se entrambi lo hanno concordato e possono sostenerlo. Un accordo che cambi retroattivamente senza preavviso può trasformare l’irregolarità del reddito di uno in una difficoltà di cassa dell’altro.

Un accordo verificabile, con margini personali

Prima di scegliere le quote conviene chiarire quali spese siano comuni, quale periodo usare per il reddito variabile e quando rivedere le previsioni. Può essere utile concordare una soglia oltre la quale discutere subito un incasso mancante, invece di aspettare la fine del trimestre. Nessuna formula decide da sola come considerare lavoro di cura, impegni personali e autonomia economica.

Il confronto riguarda un registro di entrate e uscite: non impone l’apertura di un conto cointestato né modifica la proprietà del denaro. Per ogni mese basta rendere visibili contributo previsto, somma già accantonata e scadenze. Così l’accordo resta comprensibile anche quando i due redditi arrivano con ritmi diversi.