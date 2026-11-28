PAC, sospendere tre versamenti da 1.000 euro lascia 3.000 euro in meno rispetto al programma annuale. Per raggiungere comunque 12.000 euro di versamenti, dopo tre mesi iniziali regolari e tre mesi di pausa, servono 1.500 euro al mese nei sei mesi finali. Questo recupero aritmetico non garantisce un patrimonio finale di 12.000 euro.

La distinzione è decisiva: versamenti e valore dell’investimento sono grandezze diverse. Un fondo può salire o scendere anche quando non si effettuano nuovi acquisti. Inoltre, aggiungere 500 euro al versamento mensile ha senso soltanto se il bilancio lo consente; in caso contrario si può rivedere la scadenza o l’obiettivo, senza indebitarsi per rispettare un calendario.

Il programma prima e dopo la pausa

Consideriamo un piano ipotetico alimentato dal reddito, non da 12.000 euro già disponibili. Da gennaio a marzo vengono destinati 1.000 euro al mese all’investimento, per un totale di 3.000 euro. Da aprile a giugno i versamenti si fermano. A luglio mancano sei mesi alla fine dell’anno e 9.000 euro al totale dei contributi inizialmente desiderato.

La formula è semplice: obiettivo dei versamenti meno importi già versati, diviso numero dei mesi residui. In questo caso (12.000 − 3.000) / 6 = 1.500 euro. Riprendere invece con i precedenti 1.000 euro porta il totale annuale a 9.000 euro: 3.000 iniziali più 6.000 nella seconda parte dell’anno.

Se si mantiene il ritmo di 1.000 euro per altri tre mesi nell’anno seguente, il totale dei contributi raggiunge 12.000 euro a marzo. Si è spostata la scadenza, non recuperato un rendimento perduto. Il risultato finanziario dipenderà dai prezzi ai quali saranno acquistate le quote e dal loro valore successivo.

Il recupero va confrontato con il nuovo bilancio

Supponiamo che, dopo la pausa, rimangano 1.200 euro mensili disponibili dopo spese essenziali, impegni e accantonamenti per imprevisti. Un versamento da 1.500 euro produrrebbe un disavanzo di 300 euro al mese, cioè 1.800 euro in sei mesi. Raggiungere il vecchio obiettivo richiederebbe quindi altre risorse, che non possono essere presunte.

Versare tutti i 1.200 euro porterebbe i contributi annuali a 10.200 euro: 3.000 + 6 × 1.200. Anche questa è una simulazione, non un importo raccomandato. Se il margine indicato è incerto, impegnarlo integralmente può lasciare poca flessibilità. La pausa è anche l’occasione per verificare se il piano originario fosse compatibile con entrate realistiche.

Sospendere gli acquisti non significa vendere

La spiegazione della Banca d’Italia su PIC e PAC chiarisce che il PAC è una modalità di investimento periodico e che rischi e rendimenti dipendono dagli strumenti acquistati. Fermare i nuovi acquisti non elimina l’esposizione delle quote già possedute. Vendere quelle quote è invece un’operazione distinta.

Per un PAC in fondi, il risparmiatore possiede quote del patrimonio collettivo: non un deposito garantito e nemmeno un CFD. La diversificazione può distribuire l’esposizione, ma non impedisce perdite. Se la pausa nasce da una necessità di cassa, occorre valutare separatamente disponibilità liquide e valore realizzabile degli investimenti, senza dare per certo il prezzo futuro di vendita.

Le condizioni possono cambiare il conto

Prima di sospendere o modificare l’importo, bisogna verificare nel contratto modalità, termini, importi minimi ed eventuali costi. La stessa Banca d’Italia segnala che commissioni anticipate possono pesare maggiormente quando i versamenti effettivi sono inferiori a quelli programmati. Non tutti i piani hanno la stessa struttura e una pausa non comporta automaticamente il rimborso di spese già sostenute.

I calcoli dell’esempio contano contributi nominali, senza rendimenti, costi o imposte. Non misurano né il guadagno né il capitale netto liquidabile. Annotare separatamente totale versato, costi e valore delle quote permette di capire se il problema sia un obiettivo troppo ambizioso, una difficoltà temporanea di risparmio oppure una perdita di mercato: tre situazioni che richiedono decisioni differenti.