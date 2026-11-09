Il conto corrente di base può essere gratuito per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro: in questa situazione l’agevolazione riguarda il canone e l’imposta di bollo. Il vantaggio va però misurato sulle operazioni che la famiglia utilizza, perché i servizi aggiuntivi possono generare spese.

Per chi riceve uno stipendio o una pensione e usa il conto soprattutto per pagare, prelevare e domiciliare le utenze, il primo confronto utile riguarda il costo annuo effettivo. Guardare soltanto il canone pubblicizzato rischia di lasciare fuori commissioni frequenti e servizi che si pagano separatamente.

Che cosa comprende il conto di base

La guida della Banca d’Italia al conto di base descrive un prodotto destinato ai consumatori con esigenze semplici: accrediti, bonifici, carta di debito e prelievi rientrano fra i servizi fondamentali. Il numero delle operazioni comprese è prestabilito. Il conto non permette di utilizzare un fido o andare in rosso e normalmente esclude servizi come assegni e conto titoli collegato.

La soglia ISEE riguarda una specifica agevolazione. Esiste anche una formula per pensionati con reddito lordo inferiore a 18.000 euro, con condizioni e operatività differenti: le due situazioni vanno tenute separate. Prima dell’apertura bisogna verificare i requisiti, la documentazione e l’eventuale presenza di altri conti di pagamento.

Il confronto da fare sul proprio estratto conto

Un metodo pratico consiste nel prendere gli ultimi dodici mesi e dividere le spese in tre colonne: costi fissi, commissioni per operazioni e servizi accessori. Accanto si annota quante volte ciascun servizio è stato utilizzato. Questo inventario permette di confrontare il pacchetto offerto con abitudini reali, anziché con un cliente medio immaginario.

Voce da controllare Domanda utile Prelievi Quanti avvengono presso sportelli di altre banche? Bonifici Quanti vengono fatti online e quanti allo sportello? Addebiti Le domiciliazioni abituali rientrano nel pacchetto? Documenti Quali comunicazioni cartacee hanno un costo?

Quanto vale il risparmio: un esempio

Immaginiamo, soltanto per il calcolo, un conto che costa 7 euro al mese più 24 euro annui di commissioni: il totale è 108 euro. Se un’alternativa adatta alle stesse esigenze comportasse 18 euro annui di operazioni extra e nessun altro costo, il risparmio sarebbe 90 euro. Gli importi sono ipotetici e non descrivono un’offerta bancaria.

La stessa operazione può dare un risultato diverso per una persona che si reca spesso allo sportello. Un canone inferiore non compensa automaticamente commissioni aggiuntive elevate: il confronto deve mantenere uguali quantità e modalità delle operazioni.

Organizzare il passaggio senza perdere le scadenze

Prima di cambiare, conviene preparare l’elenco di stipendio, pensione, utenze e pagamenti ricorrenti, concordando con la banca la procedura applicabile. Il nostro approfondimento sulla portabilità del conto corrente distingue il trasferimento dei servizi dalla semplice apertura di un nuovo rapporto.

La scelta più utile è quella documentata da un prospetto scritto: servizi inclusi, costi eccedenti, requisiti dell’agevolazione e adempimenti successivi. Il conto di base può ridurre una spesa ricorrente, purché corrisponda al modo in cui viene gestito il denaro ogni mese.