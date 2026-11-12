Un laboratorio cinese può addestrare un modello su processori Nvidia installati in un altro Paese pagando un gestore cloud per il tempo di utilizzo. È questa possibilità a muovere le aziende sentite da Reuters nell’inchiesta del 12 novembre. Secondo tre fonti dell’agenzia, alcune imprese cinesi stanno contattando fornitori esteri per assicurarsi capacità di calcolo, temendo che Washington restringa l’accesso da remoto. Per gli azionisti Nvidia, il passaggio da osservare è quello tra una richiesta di disponibilità e un nuovo ordine di server.

Che cosa stanno chiedendo le imprese cinesi

Secondo Reuters, un grande operatore ha discusso internamente come procurarsi capacità all’estero. Due fonti riferiscono che anche laboratori più piccoli stanno valutando questa strada. I contatti descritti indicano che le imprese vogliono sapere quali risorse potranno usare. Restano da conoscere i prezzi concordati, il numero di processori coinvolti e la durata di eventuali prenotazioni.

La durata conta perché addestrare un modello impegna molte GPU contemporaneamente. Un laboratorio che teme di perdere l’accesso può cercare oggi una disponibilità che gli servirà fra mesi. Per il gestore del data center, una richiesta di preventivo e un impegno pluriennale pagato dal cliente giustificano decisioni di investimento diverse.

Perché il voto americano riguarda anche il cloud

Il nodo politico riguarda il luogo in cui si trova chi usa la potenza di calcolo. Con il cloud i chip possono restare fisicamente nel Paese del fornitore, mentre il cliente invia da lontano i dati e le istruzioni. A gennaio la Camera americana ha approvato il Remote Access Security Act con 369 voti favorevoli e 22 contrari. Al momento dell’inchiesta Reuters la proposta attendeva ancora l’esame del Senato. Il voto della Camera, da solo, non introduce un divieto generale per chi affitta server.

Quando l’affitto può tradursi in ricavi per Nvidia

Il primo a incassare il canone è il fornitore cloud. Se assegna al cliente ore disponibili su macchine che possiede già, aumenta l’utilizzo dei suoi impianti. Nvidia può avere già contabilizzato la vendita dei processori impiegati. Sommare il valore dell’affitto alle vendite del produttore significherebbe contare due operazioni diverse come se avessero lo stesso beneficiario.

Il legame diventa più stretto se le prenotazioni impegnano gran parte della capacità per un periodo abbastanza lungo da spingere il gestore ad ampliare il data center. Anche in quel caso serve sapere quali acceleratori acquisterà e quando entreranno in servizio. Il caso ElevenLabs sui costi degli agenti vocali mostra un’altra variabile importante: quanto lavoro un’impresa riesce a svolgere con l’hardware disponibile.

Per valutare l’effetto sui conti di Nvidia servirebbero contratti di capacità, piani di espansione dei gestori o indicazioni del gruppo sugli ordini. L’inchiesta documenta l’interesse dei clienti e la loro preoccupazione per i tempi della politica americana. I dati disponibili non consentono ancora di attribuire a queste richieste una cifra in dollari.