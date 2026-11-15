L’auto a noleggio è già pagata, ma al banco l’addetto chiede la carta e blocca 700 euro a titolo di deposito. Se appena prima del ritiro la disponibilità residua era 900 euro, ne restano 200 per le altre spese. Il viaggiatore non ha comprato nulla per 700 euro: ha impegnato una parte della capacità di spesa della carta. Per chi deve ancora saldare l’albergo, questa distinzione conta più del saldo del conto corrente che compare sulla schermata iniziale dell’app.

La sottrazione si fa sulla disponibilità di oggi

Nel nostro esempio i 900 euro sono il plafond ancora utilizzabile, dopo aver considerato acquisti e autorizzazioni già presenti. Non sono il limite mensile originario né il denaro depositato in banca. Se la camera da saldare costa 220 euro, con quella carta mancano 20 euro anche se il conto bancario è ampiamente in attivo. Se invece si pagano prima 60 euro di carburante e 25 di parcheggio, dei 200 iniziali ne rimangono 115, a parità di altre operazioni. Un’ulteriore cauzione richiesta dall’albergo può ridurre ancora quel margine.

I 700 euro sono un’ipotesi illustrativa, non una tariffa uniforme per noleggiare in Italia. Classe del veicolo, operatore, luogo del ritiro, coperture e modalità di pagamento possono cambiare la somma richiesta. Nella politica sul deposito cauzionale di Europcar, per esempio, il meccanismo è descritto come una preautorizzazione sulla carta; la documentazione distingue il prezzo del noleggio dagli importi a garanzia. La cifra rilevante per il proprio viaggio è quella della specifica prenotazione, non quella letta per un altro modello o per un’altra destinazione.

Prenotazione prepagata e noleggio da saldare non sono la stessa cosa

Chi ha già saldato l’auto può comunque dover presentare una carta idonea con disponibilità sufficiente per il deposito. Chi deve pagare anche il prezzo del noleggio deve verificare se l’importo da autorizzare comprende entrambe le voci. Supponiamo, come esempio diverso, che 700 euro siano solo la cauzione e che il contratto preveda anche 250 euro di noleggio da impegnare al ritiro. La richiesta complessiva sarebbe 950 euro: in questo caso i 900 disponibili non bastano nemmeno per prendere le chiavi. Sommare due volte un prezzo già compreso nella richiesta produrrebbe invece l’errore opposto.

Una volta restituita l’auto senza costi aggiuntivi, Europcar indica nelle proprie FAQ che richiederà alla banca lo svincolo entro 24 ore. Non è una promessa che ogni carta mostri i fondi disponibili entro il giorno dopo. Il tempo per vedere ripristinato il plafond dipende anche dall’elaborazione della banca e dalle circostanze del noleggio. Se si trattava solo di una preautorizzazione, non bisogna necessariamente cercare un bonifico o un movimento a credito per 700 euro: il segnale da controllare è la disponibilità tornata utilizzabile.

Al banco conviene farsi indicare separatamente corrispettivo, deposito ed eventuali extra; alla riconsegna è utile conservare il documento di chiusura e controllare l’importo effettivamente addebitato. Se il blocco resta oltre i tempi indicati, questi dati permettono all’emittente di distinguerlo da una spesa definitiva. Prima della partenza basta affiancare due cifre, la disponibilità dopo la cauzione e le spese da sostenere prima dello svincolo: è lì che emerge un eventuale buco nel budget. Altri casi pratici sulle carte sono nella sezione Finanza personale.