Un BTP comprato a 10.500 euro, con rimborso di 10.000 euro e soltanto 400 euro di cedole ancora da ricevere, produce un saldo negativo di 100 euro prima di costi e imposte. Il 4% di cedola sul nominale non impedisce questa perdita: una parte degli incassi serve a compensare il prezzo pagato sopra il capitale rimborsato.

È un esempio ipotetico, non una quotazione disponibile oggi. Consideriamo un BTP ordinario a tasso fisso con un anno residuo, due cedole da 200 euro e acquisto regolato all’inizio del periodo cedolare, senza rateo maturato. Il controllo decisivo è confrontare tutti gli incassi residui con l’esborso iniziale, prima di interpretare la percentuale della cedola come guadagno.

I tre importi che raccontano operazioni diverse

Nel nostro caso il valore nominale è 10.000 euro, il prezzo a corso secco è 105 per ogni 100 di nominale e la cedola annua è il 4%. Da questi dati derivano rispettivamente il rimborso contrattuale, i 10.500 euro pagati e i 400 euro annui di interessi. Sono tre grandezze diverse: usare la stessa parola, capitale, per tutte può nascondere il sovrapprezzo.

La Banca d’Italia descrive i pagamenti dei BTP tradizionali: le cedole semestrali dipendono dal nominale e alla scadenza viene restituito quel valore, indipendentemente dal prezzo di acquisto. Il caso riguarda il possesso diretto del titolo, non un fondo obbligazionario o un derivato sul suo prezzo.

La cedola entra sul conto, ma il saldo resta negativo

La sequenza ipotetica è semplice: oggi escono 10.500 euro; dopo sei mesi entrano 200 euro; alla scadenza arrivano altri 200 euro e il rimborso di 10.000. Gli incassi totali sono 10.400 euro. Sottraendo l’esborso iniziale si ottiene −100 euro, cioè circa −0,95% della somma investita nell’intero anno considerato.

Questo è un saldo monetario rapportato alla spesa iniziale, senza reinvestire la prima cedola. Non è il tasso interno di rendimento, che tiene conto delle date di ogni pagamento. Anche dividere 400 per 10.500, ottenendo circa 3,81%, non risolve il problema: quel rapporto misura soltanto il flusso cedolare rispetto al prezzo e trascura i 500 euro persi fra acquisto e rimborso.

Il tempo residuo cambia il risultato

Se alle stesse condizioni ipotetiche restassero cinque anni e dieci cedole da 200 euro, gli interessi complessivi sarebbero 2.000 euro. Con il rimborso finale, gli incassi salirebbero a 12.000 euro contro 10.500 pagati: saldo lordo positivo di 1.500 euro. Il rapporto del 14,29% sarebbe riferito a tutti i cinque anni, non a ciascun anno.

Perciò comprare sopra 100 non significa automaticamente perdere denaro. Occorre che i flussi residui compensino il sovrapprezzo, oltre agli oneri. Nel primo scenario il prezzo iniziale di pareggio del solo saldo monetario sarebbe 10.400 euro: non un prezzo consigliato, ma la somma aritmetica degli incassi previsti, senza attualizzazione.

Per una valutazione concreta vanno raccolti codice ISIN, data di regolamento, scadenza, calendario delle cedole, prezzo e totale dell’ordine. Il calcolo di prezzo, rateo e commissioni spiega perché l’addebito può differire dal solo corso secco. L’ipotesi di rateo nullo usata qui serve a isolare il costo del sovrapprezzo.

Le simulazioni escludono commissioni, costi di custodia e imposte: non rappresentano un risultato netto né calcolano eventuali effetti fiscali della perdita sul capitale. Anche l’inflazione modifica il potere d’acquisto degli importi incassati. Per confrontare offerte reali occorre usare lo stesso orizzonte e un criterio di rendimento coerente.

La guida ufficiale alle obbligazioni distingue inoltre rischio di tasso e rischio dell’emittente. Vendendo prima, il prezzo può essere diverso; mantenendo il titolo, il rimborso resta un impegno dell’emittente. Il calcolo presuppone tutti i pagamenti regolari: non li garantisce.