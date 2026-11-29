Un’assicurazione con franchigia di 500 euro può lasciare a tuo carico importi molto diversi per lo stesso danno da 700. Nell’esempio di una copertura di responsabilità civile, una franchigia assoluta comporta un rimborso di 200 euro; una relativa, superata la soglia, può consentire il rimborso di tutti i 700. Occorre che il sinistro sia coperto e che non intervengano altri limiti contrattuali.

La differenza non riguarda la dimensione del danno, ma la funzione della soglia. Nel primo caso i 500 euro vengono sottratti; nel secondo servono a stabilire se la copertura interviene integralmente. I numeri sono didattici e non descrivono un prodotto in vendita: prima di confrontare due premi bisogna identificare il tipo di franchigia previsto per quella specifica garanzia.

Stessa cifra, due operazioni diverse

La guida IVASS alle assicurazioni della responsabilità civile, nelle pagine 24 e 25, distingue franchigia assoluta e relativa. Descrive inoltre lo scoperto come una quota del risarcimento espressa in percentuale e il massimale come il limite massimo dell’intervento assicurativo. Sono vincoli diversi, che non vanno confusi soltanto perché riducono o delimitano la protezione.

Per verificare la differenza, immaginiamo tre danni riconosciuti, ciascuno considerato separatamente, di 300, 700 e 2.000 euro. Con franchigia assoluta da 500, il rimborso sarebbe rispettivamente zero, 200 e 1.500 euro. Nell’ipotesi della franchigia relativa da 500, sarebbe zero, 700 e 2.000 euro. Assumiamo massimale sufficiente, nessuno scoperto aggiuntivo ed eventi pienamente compresi nella garanzia.

Il danno inferiore alla soglia rimane interamente a carico dell’assicurato in entrambi gli esempi. Quando invece la supera, la differenza tra i due rimborsi è di 500 euro. Per il caso esattamente pari alla soglia è prudente leggere la formulazione della clausola, senza estendere automaticamente ciò che il documento dice per importi inferiori o superiori.

Il danno coperto viene prima della sottrazione

In una responsabilità civile si parla del danno causato a un terzo, non automaticamente di un oggetto appartenente all’assicurato. Prima di applicare la formula occorre quindi verificare chi è danneggiato, quale evento si è verificato e se rientra nelle condizioni. Una franchigia bassa non trasforma in coperto un rischio escluso.

Per esempio, rompere accidentalmente un oggetto altrui e rompere il proprio possono richiedere garanzie differenti. Il valore di 700 euro dell’esempio è inoltre il danno riconosciuto ai fini del conteggio, non qualunque cifra indicata in un preventivo. La determinazione della somma indennizzabile e l’applicazione della franchigia sono due passaggi distinti.

Quanto pesa sul bilancio della famiglia

Supponiamo di aver già risarcito il terzo per 700 euro e che, in base alle condizioni applicabili, la compagnia rimborsi successivamente l’assicurato. Con franchigia assoluta l’esborso iniziale è 700, il rimborso 200 e il costo residuo 500. Con la relativa, nelle ipotesi indicate, il rimborso è 700 e il costo residuo è zero. Il premio pagato per acquistare la polizza resta escluso da questo conto.

Questo non significa che l’assicurato debba sempre anticipare tutto: modalità di gestione e pagamento dipendono dal caso e dal contratto. Serve invece a distinguere il costo finale dalla liquidità temporaneamente necessaria. Prima di assumere impegni o riconoscere somme al danneggiato, è utile seguire le istruzioni della compagnia per la denuncia e la gestione del sinistro.

Come confrontare preventivi realmente comparabili

Una verifica pratica consiste nel chiedere un esempio scritto sul medesimo evento per entrambe le offerte. Devono coincidere rischio coperto, danno riconosciuto, periodo e soggetti assicurati. Vanno poi annotati tipo di franchigia, eventuale scoperto, massimale e limiti della singola garanzia. Confrontare soltanto la parola “500 euro” può nascondere prestazioni molto diverse.

Il premio più basso resta un risparmio certo all’acquisto, mentre l’intervento della polizza dipende da un evento eventuale e dalle condizioni. La scelta non si risolve attribuendo a tutte le famiglie la stessa probabilità di danno: conta anche quanto ciascuna può sostenere di tasca propria. Una franchigia assoluta da 500 richiede di tenere presente quella quota anche quando il danno è ben superiore.

Il controllo conclusivo è semplice: chiedere quale somma resterebbe a proprio carico per un danno concreto e coperto. Una risposta con passaggi di calcolo e clausola di riferimento vale più del confronto fra due premi isolati.