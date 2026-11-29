I depositi da 80.000 e 40.000 euro intestati alla stessa persona possono superare di 20.000 euro il limite ordinario di garanzia anche se i conti hanno marchi diversi. Accade se entrambi appartengono alla stessa banca giuridica: il totale da considerare è 120.000 euro, mentre la protezione ordinaria è di 100.000 per depositante e per banca.

Il colore della carta, il nome dell’app o due numeri di conto differenti non risolvono il problema. Bisogna leggere quale banca deve restituire il denaro e quale sistema di garanzia protegge i depositi. L’esempio considera una sola persona, depositi ordinari ammissibili e nessuna tutela speciale per saldi temporaneamente elevati; non segnala difficoltà di un istituto specifico.

La soglia segue la banca, non il marchio

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi indica il limite di 100.000 euro per depositante e per banca. Aprire più rapporti presso il medesimo soggetto non moltiplica questa protezione. La ripartizione commerciale del servizio e il conteggio della garanzia sono due cose diverse.

Il principio è esplicitato anche nel modulo informativo per i depositanti pubblicato dal Banco di Sardegna, versione del 2 gennaio 2024: quando una banca opera con più marchi, i depositi presso quei marchi vengono cumulati. Il documento è citato per illustrare la regola, non per descrivere l’assetto societario attuale del gruppo o consigliare un prodotto.

Il conto degli 80.000 più 40.000 euro

Chi guarda ciascun saldo separatamente vede due importi inferiori a 100.000 euro e può pensare che tutto sia coperto. Se la banca è una sola, il calcolo corretto è invece 80.000 + 40.000 = 120.000. Sottraendo il limite ordinario restano 20.000 euro eccedenti, pari al 16,7% circa del totale.

Questo non significa che i 20.000 euro siano già persi, né che il denaro diventi indisponibile appena si supera la soglia. Significa che quella quota non rientra nel rimborso garantito ordinario nel caso in cui ricorrano i presupposti di intervento del sistema. Confondere il limite della tutela con una perdita già avvenuta crea un allarme ingiustificato.

Se invece gli stessi importi fossero depositati presso due banche giuridicamente distinte, entrambe con una protezione ordinaria applicabile di 100.000 euro per depositante, ciascun saldo sarebbe sotto il proprio limite. È una condizione da verificare nei documenti, non da dedurre dall’appartenenza o meno a un gruppo bancario: gruppo e singola banca non sono termini intercambiabili.

Come costruire una verifica documentale

Per ogni rapporto conviene annotare quattro elementi: intestatario, denominazione legale della banca, saldo alla medesima data e sistema di garanzia indicato nel modulo per i depositanti. Poi si raggruppano i rapporti con la stessa banca e lo stesso titolare. Il risultato è una mappa dei depositi, diversa dall’elenco delle applicazioni installate sul telefono.

Se due documenti riportano nomi poco chiari o un intermediario commerciale diverso dalla banca depositaria, si può chiedere una conferma scritta: presso quale soggetto è detenuto il deposito e con quali altri rapporti viene cumulato? Non basta una generica frase sulla sicurezza dei fondi. Serve una risposta riferita allo specifico contratto.

Il controllo va rifatto quando arriva una comunicazione di trasferimento del rapporto o di modifica della banca contraente. Non si può presumere che la situazione resti identica soltanto perché l’app mantiene il proprio nome. In presenza di operazioni societarie, eventuali regole transitorie richiedono una verifica separata: questo esempio non le simula.

Che cosa resta fuori da questo calcolo

Il conto riguarda depositi ammissibili, non qualsiasi attività acquistata attraverso una banca. Il modulo informativo distingue i depositi dalle obbligazioni e dalle operazioni in titoli: comprare un investimento non significa aggiungere un saldo protetto dalla stessa garanzia. Anche conti cointestati e saldi temporaneamente elevati richiedono passaggi ulteriori.

Per la ripartizione fra più persone è disponibile l’esempio sul cumulo del conto cointestato con quello personale. Qui la domanda preliminare è un’altra: i due marchi corrispondono davvero a due banche? Risolverla con i documenti evita di organizzare i risparmi sulla base di una distinzione soltanto grafica o commerciale.