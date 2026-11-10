Un BTP ordinario a quota 98 richiede 9.800 euro per acquistare 10.000 euro di valore nominale, considerando soltanto il prezzo a corso secco. Per conoscere la somma effettiva da pagare bisogna aggiungere il rateo e i costi, tenendo conto delle rettifiche fiscali applicate dall’intermediario.

Quota 98 è un’ipotesi didattica: non indica una quotazione rilevata oggi o un titolo consigliato. Il caso riguarda un BTP ordinario a tasso fisso, senza indicizzazione del capitale. Per altre famiglie di titoli possono entrare nel calcolo ulteriori elementi.

Il prezzo è espresso in percentuale del nominale

La moltiplicazione iniziale è 10.000 × 98 / 100. Il nominale identifica la quantità di capitale contrattuale acquistata; il prezzo determina quanto si paga per quella quantità sul mercato. Un ordine da 10.000 euro nominali non coincide quindi con un budget massimo di 10.000 euro.

A quota 102 la stessa quantità richiederebbe 10.200 euro prima del rateo e delle commissioni. A quota 98 lo scarto positivo rispetto a un rimborso contrattuale a 100 sarebbe di 200 euro lordi. Non è un rendimento annuo: servono il tempo residuo, le cedole, tutti i flussi e gli oneri per misurare il risultato dell’investimento.

Perché si paga anche il rateo

Il glossario di Borsa Italiana sul corso secco distingue il prezzo del capitale dal prezzo comprensivo degli interessi maturati, chiamato tel quel. Il rateo rappresenta la parte di cedola maturata dall’ultimo godimento fino al regolamento dell’operazione.

Supponiamo una cedola annua lorda del 4%, pagata in due rate semestrali uguali. Su 10.000 euro nominali ogni cedola sarebbe di 200 euro lordi. Se al regolamento fosse trascorsa esattamente metà del periodo cedolare, il rateo lordo dell’esempio sarebbe 100 euro. Il prezzo tel quel lordo sarebbe allora 9.900 euro.

Il conteggio effettivo usa le date e la convenzione del titolo. La metà del periodo è un’ipotesi semplificatrice, non un invito a dividere sempre la cedola per due. Anche la valuta di regolamento può differire dal giorno in cui viene impartito l’ordine.

Il riepilogo dell’intermediario chiude il conto

Aggiungendo, per esempio, una commissione di negoziazione di 10 euro si ottengono 9.910 euro prima delle rettifiche fiscali. Questo valore è un subtotale didattico, non un addebito netto garantito: il prospetto dell’intermediario mostra rateo netto e altre voci fiscali pertinenti al titolo e al regime del cliente.

Per verificare la disponibilità sul conto occorre quindi leggere il totale effettivo dell’ordine e distinguere le singole righe. Il costo di custodia o il bollo eventualmente applicabile nel tempo appartengono al costo complessivo del possesso, ma non necessariamente all’addebito immediato dell’acquisto.

La prossima cedola non è tutta un nuovo guadagno

Chi compra a periodo iniziato riceverà la cedola secondo le condizioni del titolo, ma ha già riconosciuto al venditore gli interessi maturati attraverso il rateo. Ignorare questo anticipo gonfia il rendimento attribuito ai pochi giorni di possesso prima dello stacco.

Il caso illustrativo di Luca e della scelta dei BTP inquadra scadenza e rischio. Qui il controllo operativo è leggere codice ISIN, nominale, prezzo limite, valuta di regolamento e totale da pagare. La disponibilità di una cedola fissa non impedisce oscillazioni del prezzo né elimina il rischio dell’emittente.