Un frigorifero che costa 200 euro in più e consuma 80 kWh in meno all’anno recupera la maggiore spesa in circa 8,3 anni, se ogni chilowattora evitato vale 0,30 euro. Il risparmio annuo sarebbe 24 euro. È una simulazione, non il confronto fra due offerte reali: prezzi dell’energia, consumi effettivi e durata possono cambiare il risultato.

Per scegliere fra due apparecchi nuovi serve quindi il consumo annuo in kWh, oltre alla classe energetica. La formula è maggiore prezzo d’acquisto diviso risparmio annuo. Prima di applicarla bisogna però confrontare capacità e funzioni equivalenti: spendere meno per un apparecchio inadatto alla famiglia non significa ottenere lo stesso servizio a un costo inferiore.

Due modelli ipotetici, stesso spazio utile

Immaginiamo un modello da 500 euro con consumo indicato di 220 kWh annui e uno da 700 euro con consumo di 140 kWh. Ipotizziamo capacità utile e prestazioni comparabili, identici costi di consegna e installazione, nessun finanziamento e nessun incentivo. Queste condizioni isolano il rapporto fra prezzo iniziale e consumo.

Con un costo variabile dell’elettricità di 0,30 euro per kWh, il primo comporta 66 euro annui e il secondo 42. La differenza è 24 euro: 200 ÷ 24 = 8,33 anni. Dopo cinque anni, acquisto ed elettricità ammonterebbero a 830 euro per il primo e 910 per il secondo. Dopo dieci anni diventerebbero rispettivamente 1.160 e 1.120 euro.

Il modello più efficiente recupererebbe quindi il sovrapprezzo solo durante il nono anno, nelle ipotesi mantenute costanti. La formula esclude manutenzione, riparazioni e valore residuo finale, e non attualizza le spese future. Non è una previsione della durata del prodotto né una promessa di risparmio.

Leggere il numero accanto alla classe

La Commissione europea illustra l’etichetta dei frigoriferi e congelatori: oltre alla classe da A a G, indica consumo annuo in kWh, volumi dei comparti e rumorosità. Il codice QR rimanda alle informazioni di prodotto nella banca dati EPREL. Sono elementi utili per identificare esattamente il modello, evitando di confondere versioni con capacità differenti.

La lettera sintetizza l’efficienza, ma non sostituisce il dato necessario per calcolare una spesa in euro. Due apparecchi di dimensioni diverse possono offrire un servizio diverso e richiedere quantità differenti di energia. Per il confronto domestico conviene affiancare separatamente litri del frigorifero e litri del congelatore, non soltanto il volume complessivo.

Quanto cambia con un altro costo dell’energia

Con gli stessi 80 kWh annui risparmiati, un valore di 0,20 euro per kWh produrrebbe un beneficio di 16 euro e un recupero in 12,5 anni. A 0,40 euro il beneficio diventerebbe 32 euro e il recupero circa 6,3 anni. Sono scenari di sensibilità, non tariffe attuali suggerite al lettore.

Il costo da utilizzare è quello che cambia consumando un chilowattora in meno, considerando le componenti variabili e le imposte applicabili al caso. Dividere l’intera bolletta per il consumo può includere quote fisse che non spariscono acquistando il nuovo apparecchio. Per questo il nostro 0,30 è un valore ipotetico del costo evitabile, non la trascrizione di una bolletta.

Un limite di cinque anni cambia la domanda

Se una famiglia vuole recuperare i 200 euro entro cinque anni, con 80 kWh di risparmio annuale il costo evitabile necessario sarebbe 200 ÷ (5 × 80) = 0,50 euro per kWh. Questo calcolo permette di verificare subito se l’obiettivo temporale è compatibile con i propri dati, senza scegliere prima una conclusione e adattare poi i numeri.

Restano il comfort e l’uso concreto. Rumorosità, spazio disponibile, organizzazione degli scomparti e condizioni di utilizzo possono giustificare una preferenza indipendente dal solo recupero energetico. Il consumo indicato è un riferimento per confrontare i prodotti, mentre l’impiego domestico può differire.

La simulazione riguarda l’acquisto fra due modelli nuovi, non la decisione di buttare un frigorifero ancora funzionante. In quel caso la spesa iniziale da confrontare sarebbe diversa. Prima di pagare, basta raccogliere prezzo finale, codice esatto del modello, kWh annui e capacità: questi quattro dati rendono il confronto economico verificabile.