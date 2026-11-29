Una carta revolving con 1.200 euro di debito non diventa priva di arretrati o capitale da restituire soltanto perché scegli la modalità a saldo. Il passaggio modifica il modo di rimborsare secondo il contratto: bisogna verificare da quando opera, quali acquisti comprende e come viene trattato il debito precedente. I 1.200 euro sono un esempio ipotetico, non il saldo di un cliente reale.

La conseguenza pratica è sul prossimo addebito. Se, per ipotesi, il vecchio piano continua con una rata di 100 euro e i nuovi acquisti per 300 vengono rimborsati a saldo, sul conto servono 400 euro alla scadenza comune. Se invece il contratto prevede la chiusura del residuo, occorre un conteggio diverso. Il pulsante nell’app, da solo, non permette di scegliere fra queste due letture.

La data di attivazione è parte della scelta

Negli orientamenti sul credito revolving, punto 76, Banca d’Italia richiama la necessità di indicare nei documenti precontrattuali e contrattuali come si possa modificare il rimborso, con quali costi e da quale momento la nuova modalità sia attiva. Il documento distingue inoltre le carte a opzione, che consentono entrambe le modalità, da quelle esclusivamente a saldo.

Prima di cambiare impostazione è quindi utile individuare la data di chiusura dell’estratto conto e la decorrenza comunicata dall’emittente. Una richiesta effettuata oggi potrebbe non avere gli stessi effetti su operazioni già contabilizzate e acquisti successivi. Non esiste una scadenza unica da attribuire a tutte le carte: va letta quella del rapporto concreto.

Due importi da tenere separati

Nell’esempio iniziale, il debito preesistente di 1.200 euro e i nuovi acquisti da 300 hanno origini diverse. La rata da 100 non va sommata al residuo per stimare automaticamente quanto occorre pagare subito; allo stesso tempo, non va dimenticata se il vecchio piano prosegue. Il conteggio del prossimo addebito e quello del capitale complessivamente dovuto rispondono a domande differenti.

Supponiamo che, per quel solo mese, i 100 euro siano composti da 80 di capitale e 20 di interessi e oneri, tutti già inclusi. Dopo la rata il vecchio capitale scenderebbe a 1.120 euro. Pagare anche i 300 euro dei nuovi acquisti chiuderebbe quella parte a saldo, ma lascerebbe il residuo del piano precedente. Le cifre sono ipotesi contabili semplificate, non un TAN, un TAEG o una tariffa di mercato.

Se il cliente disponesse di 350 euro sul conto e le due somme fossero dovute insieme, mancherebbero 50 euro. La scelta della modalità a saldo può evitare di finanziare nuovi acquisti, ma richiede denaro disponibile alla data concordata. Non rende sostenibile una spesa che il bilancio non può coprire.

Chiedere tre risposte scritte all’emittente

La prima domanda è quali operazioni saranno rimborsate a saldo dopo il cambio. La seconda riguarda il capitale già finanziato: rimane rateizzato oppure viene richiesto un pagamento diverso? La terza è l’importo complessivo del prossimo addebito, con la sua data. Conservare la conferma consente poi di confrontarla con l’estratto conto.

Se l’obiettivo è restituire tutto il debito, occorre chiedere il conteggio per il rimborso anticipato e le istruzioni applicabili, senza confonderlo con il semplice cambio delle modalità future. La guida di Banca d’Italia al credito revolving ricorda che il SECCI contiene informazioni su costi, caratteristiche del finanziamento e diritti, compreso il rimborso anticipato. L’importo effettivo va verificato con l’intermediario.

La carta continua ad avere un costo e un rischio

Il rimborso a saldo non equivale necessariamente a una carta gratuita: canone e altri servizi seguono le condizioni contrattuali. Sul debito ancora rateizzato possono continuare a maturare interessi e oneri previsti. Il confronto va fatto sugli importi residui e sulle scadenze, non sul solo nome della modalità selezionata.

Chi vuole capire come rata e nuovi utilizzi incidano sul tempo necessario a chiudere il finanziamento può consultare l’esempio sulle rate revolving e sulla durata del debito. Nel passaggio al saldo, invece, il controllo decisivo è la conferma del trattamento delle operazioni pregresse: solo quella permette di preparare la liquidità necessaria senza scambiare una modifica contrattuale per un debito già estinto.