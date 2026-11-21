Bitcoin torna sopra 57 mila dollari nella mattina di sabato 21 novembre, dopo avere toccato un minimo di 55.106 dollari nelle precedenti 24 ore su Coinbase Exchange. Alle 09:48 italiane, l’ultimo prezzo della coppia BTC-USD è 57.843,37 dollari: il recupero dal punto più basso raggiunge il 4,97%, mentre il confronto con l’apertura della finestra di 24 ore resta negativo del 6,34%.

La distinzione è decisiva per leggere la seduta. Il rimbalzo misura la distanza dal minimo, raggiunto durante una fase di vendita; la variazione sulle 24 ore confronta invece l’ultima transazione con un livello precedente più alto. Le due percentuali descrivono aspetti diversi dello stesso movimento e possono quindi avere segno opposto senza contraddirsi.

Quanto resta della discesa

Le statistiche pubbliche di Coinbase Exchange, rilevate alle 09:48 del 21 novembre, riportano un’apertura di 61.760,18 dollari e un massimo di 62.280,63 dollari nelle 24 ore. Tra massimo e minimo la distanza è di 7.174,63 dollari, pari all’11,52% del massimo. È l’ampiezza dell’intervallo osservato, non la variazione dell’ultimo prezzo.

Dal minimo a 55.106 dollari, Bitcoin ha recuperato 2.737,37 dollari. Rispetto all’apertura della finestra restano invece da colmare 3.916,81 dollari. In termini percentuali, per tornare da 57.843,37 a 61.760,18 dollari servirebbe un rialzo di circa il 6,77%. Questo calcolo descrive la distanza tra due prezzi, senza assegnare una probabilità al recupero.

Il dato aiuta anche a evitare un equivoco frequente: una perdita e il rialzo necessario a cancellarla hanno basi di calcolo differenti. Dopo una discesa, la percentuale del recupero si applica a un capitale più piccolo. Per questo il 6,34% perso sull’apertura richiede una crescita percentuale leggermente maggiore per essere riassorbito.

Il confronto con la fotografia di venerdì

Nel precedente aggiornamento sul ribasso di Bitcoin, pubblicato il 20 novembre, la rilevazione delle 09:56 italiane sullo stesso mercato indicava 61.757,91 dollari. La fotografia di questa mattina si colloca circa il 6,34% più in basso. Si tratta di un confronto tra due osservazioni a orari dichiarati, molto vicine a un giorno di distanza, distinto dalla finestra mobile calcolata dall’exchange.

La novità rispetto a venerdì è dunque concreta: il prezzo ha attraversato la soglia dei 56 mila dollari e successivamente recuperato una parte della distanza. Il contesto precedente resta utile, ma i nuovi livelli rendono superata una lettura che continui a trattare l’area dei 61 mila dollari come quotazione corrente.

Che cosa dicono i volumi, e che cosa resta da verificare

La stessa rilevazione indica un volume di circa 29.694 bitcoin nelle 24 ore. L’unità è BTC, non dollari, e il perimetro è quello del prodotto BTC-USD su Coinbase Exchange. Il numero non rappresenta quindi il controvalore degli scambi dell’intero mercato delle criptovalute, né il totale negoziato su tutte le piattaforme.

La serie dei prezzi consente di misurare la discesa e il recupero, ma da sola non identifica chi abbia comprato o venduto. Non permette neppure di attribuire una quota precisa del movimento a liquidazioni di posizioni a leva, flussi dei fondi o cambiamenti delle aspettative sui tassi. Per formulare queste conclusioni servono dati aggiuntivi, con perimetri e orari confrontabili.

I riferimenti per le prossime ore

Il primo riferimento osservabile resta il minimo di 55.106 dollari registrato nella finestra considerata. Un successivo prezzo inferiore cambierebbe il quadro numerico del recupero; una permanenza sopra quel livello, da sola, non dimostrerebbe invece che la fase di vendita sia terminata. Più in alto, l’apertura a 61.760,18 dollari offre un confronto aritmetico per valutare quanta parte della perdita sia stata riassorbita.

Durante il fine settimana gli scambi di Bitcoin continuano e le statistiche sulle 24 ore si aggiornano continuamente. Apertura, massimo e minimo possono cambiare anche perché le transazioni più vecchie escono dalla finestra. Per confrontare le prossime rilevazioni sarà quindi necessario mantenere lo stesso mercato e annotare l’ora, evitando di sovrapporre prezzi di piattaforme differenti o di presentare il dato delle 09:48 come una quotazione immutabile.