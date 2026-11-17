Le azioni Nvidia arrivano all’appuntamento con i conti del 17 novembre: la società diffonderà i risultati del terzo trimestre fiscale 2027, chiuso il 25 ottobre, intorno alle 22:20 italiane, seguiti dalla conferenza delle 23:00. La previsione aziendale formulata ad agosto indicava ricavi per 108 miliardi di dollari, con una tolleranza del 2%. È una guida per leggere il comunicato in arrivo, non il fatturato già conseguito.

Per valutare la solidità della crescita servirà però guardare anche agli incassi. Una vendita può contribuire al risultato economico prima che il cliente la paghi: per questo ricavi, utile e flusso di cassa raccontano aspetti diversi della stessa attività. L’approfondimento parte dai documenti già pubblicati e individua le verifiche da fare quando arriveranno quelli nuovi.

Perché la cassa conta quanto la crescita

La liquidità generata dalle operazioni aiuta a finanziare fornitori, sviluppo dei prodotti e remunerazione degli azionisti. Se gli incassi arrivano più tardi delle uscite, una parte delle risorse resta impegnata nel capitale circolante. L’impresa può continuare a crescere e a produrre utili, ma deve gestire quel divario temporale.

È qui che si colloca la domanda per questa trimestrale: l’espansione delle vendite si accompagna a una capacità di incasso proporzionata? La risposta richiede almeno tre letture coordinate: conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario. Il solo saldo del conto bancario non basta, perché può aumentare anche grazie a nuovi debiti o alla vendita di investimenti.

I numeri da confrontare con il comunicato di stasera

Nel comunicato del secondo trimestre, Nvidia aveva riportato ricavi per 96,221 miliardi di dollari. Il centro della previsione successiva implica quindi un aumento di circa il 12,2%, secondo il calcolo sui valori ufficiali. L’intervallo della guidance va da 105,84 a 110,16 miliardi: sono estremi ricavati dalla tolleranza dichiarata, non stime raccolte fra gli analisti.

La società prevedeva inoltre un margine lordo del 74%, con oscillazione di mezzo punto percentuale, contro il 75% del trimestre precedente. La previsione escludeva ricavi Data Center compute dalla Cina. Per giudicare il confronto bisognerà conservare questo perimetro ed esaminare le spiegazioni del management su prodotti, costi e composizione delle vendite.

Un risultato vicino al limite alto della forchetta sarebbe superiore al centro della previsione aziendale; per definirlo superiore al consenso occorrerebbe invece una rilevazione aggiornata e documentata delle stime degli analisti. Anche la nuova guidance andrà distinta dai risultati appena chiusi: descriverà le attese della società per il periodo successivo.

Crediti a 63,1 miliardi: che cosa chiedere sui pagamenti

Il Form 10-Q relativo al trimestre di luglio indica crediti netti verso clienti per 63,059 miliardi al 26 luglio, contro 38,466 miliardi al 25 gennaio: +63,9%, calcolato sui saldi. Nvidia descrive, per alcuni clienti investment grade impegnati in grandi data center, termini di pagamento da 90 giorni a un anno.

Un credito ancora aperto può dunque essere perfettamente nei termini contrattuali. Per individuare difficoltà di pagamento servirebbero informazioni su scadenze superate, perdite attese o recuperabilità: la crescita del totale, da sola, non le dimostra. La verifica utile riguarda le condizioni concesse ai clienti e la loro evoluzione rispetto alle consegne.

Anche il confronto fra crediti e fatturato richiede cautela. I primi fotografano una consistenza a una data, il secondo misura un flusso durante un periodo. Un aumento delle vendite concentrato nelle ultime settimane può alzare il saldo finale dei crediti senza descrivere un peggioramento generale. Per stimare i tempi medi d’incasso sono preferibili saldi medi e periodi omogenei, accompagnati dalle note della società.

Utili e flussi: perché il rapporto va interpretato

Nei sei mesi chiusi il 26 luglio, il flusso operativo ammontava a 74,421 miliardi, contro 42,779 miliardi un anno prima: +74,0%. L’utile netto era 118,010 miliardi. Nel raccordo fra utile e cassa figuravano 23,707 miliardi di guadagni netti da titoli azionari, sottratti, e un assorbimento di 24,590 miliardi legato ai crediti. Sono dati semestrali, non del solo secondo trimestre.

Il rapporto fra liquidità operativa e utile non misura automaticamente la quota di vendite rimasta impagata. Comprende rettifiche per componenti economiche e movimenti di attività e passività con effetti diversi. Per leggerlo bisogna ricostruire il raccordo: attribuire tutta la differenza ai clienti porterebbe a una conclusione sbagliata.

Un’altra voce da seguire sono le scorte. A luglio erano 31,575 miliardi, contro 21,403 a gennaio; i prodotti finiti, invece, scendevano da 8,774 a 6,857 miliardi. Il dettaglio distingue materie prime, lavorazioni e prodotti pronti.

Per l’analisi conta capire in quale fase si accumulano risorse: componenti destinati alla produzione futura e merce pronta per la consegna hanno significati operativi diversi. Nessuna singola variazione del magazzino prova da sola né un problema di domanda né la certezza di future vendite.

Kress, la nuova guidance e le risposte delle 23:00

Il contesto di governance è cambiato: nel documento societario del 12 novembre Nvidia ha comunicato la nomina di Colette Kress a CEO ad interim, mantenendo l’incarico di direttrice finanziaria, dopo le dimissioni di Jensen Huang. La società ha confermato il calendario dei conti e avviato la ricerca di un successore permanente.

Durante la conferenza sarà utile cercare risposte precise sui tempi di pagamento, sulle risorse assorbite dalla crescita e sulle prospettive del trimestre successivo. Un quadro convincente dovrà tenere insieme vendite, margini e finanziamento dell’attività. Le oscillazioni del titolo prima del comunicato riflettono le aspettative: la reazione ai risultati potrà essere osservata soltanto dopo la loro diffusione.