TSMC ha chiuso la seduta del 17 novembre a 2.170 dollari taiwanesi, in calo del 2,03%, poche ore prima della trimestrale di Nvidia. Per capire se le vendite del progettista americano di chip hanno tenuto il passo promesso agli investitori, stasera servirà il fatturato dei tre mesi chiusi il 25 ottobre. La società lo pubblicherà intorno alle 22:20 italiane. Ad agosto aveva indicato un obiettivo centrale di 108 miliardi di dollari americani, con una tolleranza del 2% in entrambe le direzioni.

Cosa è successo a Taipei nelle ultime due sedute

I dati della Borsa di Taiwan mostrano che TSMC ha aperto a 2.195 dollari taiwanesi. Il titolo ha raggiunto un massimo di 2.270 e un minimo di 2.155. Chi ha seguito solo l’apertura ha quindi perso un passaggio significativo della seduta: al massimo di giornata le azioni valevano 55 dollari in più rispetto alla chiusura di lunedì. Alla fine degli scambi ordinari il saldo è diventato negativo per 45 dollari.

Venerdì 13 novembre un’azione TSMC valeva 2.350 dollari taiwanesi. In due sedute la perdita è di 180 dollari, pari al 7,66%. È un movimento che interessa chi segue i semiconduttori perché TSMC fabbrica chip per conto di più progettisti. Il suo prezzo incorpora però aspettative sull’intera clientela e sui costi della produzione. Inoltre, gli scambi di questa mattina sono avvenuti a oltre tre settimane dalla chiusura del trimestre di Nvidia. Dal listino di Taipei non si può ricavare il valore delle consegne contabilizzate dal cliente americano.

Perché anche 107 miliardi sarebbero dentro la previsione

Nelle previsioni diffuse con i conti di agosto, lo scarto ammesso rispetto a 108 miliardi ammonta a 2,16 miliardi di dollari. Gli estremi sono quindi 105,84 e 110,16 miliardi. Se il comunicato riportasse 107 miliardi, Nvidia avrebbe mancato il valore centrale di un miliardo pur rispettando l’intervallo comunicato. Con 109 miliardi lo supererebbe della stessa cifra, restando ancora dentro la forchetta. Sono esempi per leggere il dato che uscirà questa sera.

Il confronto con i 96,221 miliardi effettivamente registrati nel secondo trimestre dà una misura dello sforzo commerciale implicito. Arrivare a 108 miliardi richiederebbe quasi 11,8 miliardi di vendite aggiuntive in tre mesi, circa il 12,2% in più. Dei ricavi precedenti, 89 miliardi provenivano dai data center: oltre 92 dollari ogni 100 di fatturato. La ripartizione delle vendite dirà quanto questo comparto abbia contribuito alla crescita. Per la Cina la previsione escludeva specificamente i ricavi dei prodotti di calcolo per data center. Estendere questa ipotesi a tutte le attività cinesi altererebbe il confronto.

Quanto resta su ogni dollaro di vendite

Accanto ai ricavi va letto il margine lordo. Nvidia aveva indicato il 74%, con mezzo punto percentuale di tolleranza, dopo il 75% del secondo trimestre. A parità di fatturato di 108 miliardi, mezzo punto di margine equivale a circa 540 milioni di dollari di utile lordo. Due trimestri con vendite identiche possono quindi lasciare somme molto diverse per coprire ricerca, personale e altre spese operative.

Alle 23:00 italiane inizierà la conferenza con gli analisti. Conviene annotare separatamente i ricavi realizzati a ottobre e la nuova previsione per i mesi successivi. Il primo numero permetterà di verificare l’obiettivo estivo. Il secondo aiuterà a capire quale ritmo di consegne la società considera sostenibile dopo la fine del trimestre.