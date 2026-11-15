Alphabet accorcia il percorso fra la prima prova di Gemini e il momento in cui uno sviluppatore deve decidere se spendere per continuare. Dal 13 novembre Google permette agli abbonati AI Pro e Ultra di riscattare i crediti Cloud mensili direttamente in AI Studio, l’ambiente nel quale possono provare i modelli e costruire applicazioni. Chi usa la Gemini API con la fatturazione Cloud deve anticipare almeno 5 dollari e disporre del saldo minimo richiesto per attingere ai crediti promozionali. Per chi segue le azioni Alphabet, l’aspetto interessante è che quella scelta avviene mentre il progetto è già aperto sullo schermo.

Quanto valgono i crediti nei diversi abbonamenti

Nella tabella pubblicata con l’annuncio di Google, il piano AI Pro prevede 10 dollari di crediti Cloud al mese. Si passa a 40 dollari con AI Ultra 5x e a 100 con AI Ultra 20x. Per AI Plus la tabella non indica alcuna assegnazione. I crediti facevano già parte dei piani idonei. La novità riguarda il modo in cui il titolare li trova, li collega alla fatturazione e ne controlla il consumo. Il beneficio è personale anche quando l’abbonamento prevede la condivisione in famiglia.

Ogni assegnazione vale 12 mesi dalla propria emissione. Immaginiamo che un abbonato Pro avente diritto abbia maturato tre mensilità intere e non abbia ancora usato i crediti. Il valore nominale complessivo è 30 dollari. Se li usa soltanto in parte, il sistema applica per primi quelli più vicini alla scadenza. Lo stesso conto su tre mesi porta a 120 dollari con Ultra 5x e a 300 con Ultra 20x. Sono importi utilizzabili per consumi idonei: il vantaggio effettivo dipende da quanto lavoro il titolare avrebbe comunque svolto con quei servizi.

Che cosa sbloccano i 5 dollari

Supponiamo che una sviluppatrice stia costruendo uno strumento che riassume le richieste ricevute dal servizio clienti. Durante le prove può esaurire la quota inclusa mentre confronta due versioni della sua applicazione. Ora vede in AI Studio i crediti disponibili, può creare nello stesso passaggio il profilo del programma sviluppatori e collegare la fatturazione. Ottiene una chiave per usare il servizio a pagamento e può seguirne i consumi. I 5 dollari sono il minimo richiesto da Google per il prepagamento e il saldo. Il numero di richieste che potrà eseguire dipende invece dal modello utilizzato, dalla quantità di testo elaborato e dalle condizioni applicabili.

Per quella sviluppatrice la decisione successiva arriva quando il progetto esce dalla fase di prova. Dieci colleghi che usano lo strumento una volta possono generare un carico assai diverso da cento persone che lo aprono ogni mattina. Per decidere se mantenerlo conviene misurare il costo per richiesta completata e moltiplicarlo per un volume realistico, tenendo separata la parte coperta dalla promozione. Un prototipo conveniente grazie al credito del mese potrebbe avere costi diversi una volta esteso all’intero ufficio.

Il dato che manca a chi investe in Alphabet

Il gruppo ha tolto alcuni passaggi proprio nel punto in cui un progetto rischia di fermarsi. Per valutare il risultato commerciale servirebbero almeno due osservazioni successive: quanti titolari riscattano i crediti e quanti, una volta consumati, continuano a usare Gemini con spesa propria. Anche un aumento consistente del primo numero lascerebbe aperta la seconda domanda. Nell’annuncio Google spiega come attivare il servizio e come controllare il saldo, senza pubblicare tassi di conversione o ricavi attribuibili alla modifica. Il segnale economicamente più significativo arriverebbe dalle applicazioni che restano attive a pagamento dopo la fine del beneficio.