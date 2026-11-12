Per chi segue le azioni Alphabet, il dato più concreto del debutto obbligazionario del gruppo nelle valute di Hong Kong e Singapore è il prezzo a cui gli investitori sono disposti a prestargli denaro. Sul decennale in dollari di Hong Kong il rendimento indicato è sceso dal 5,50% al 5,20%. Nel corso del 12 novembre gli ordini complessivi nelle due valute hanno superato il controvalore di 7 miliardi di dollari USA, secondo le statistiche del collocamento consultate da Reuters.

Quanto valgono trenta punti base su un miliardo

La differenza sul titolo in scadenza nel 2036 è di 0,30 punti percentuali. Su un ipotetico miliardo di dollari di Hong Kong, l’equivalente annuo di quello scarto è di 3 milioni nella stessa valuta. È un modo per leggere la dimensione del movimento. Per quantificare gli interessi effettivi occorrono il capitale assegnato alla singola scadenza, la cedola e il prezzo di emissione.

La revisione ha interessato anche le scadenze più brevi. Sul titolo 2028 l’indicazione finale è del 4,35%, contro il 4,60% iniziale. Sul 2031 è del 4,70%, dal 5,00%. A Singapore il decennale è passato dal 3,65% al 3,40%. Confrontare le due percentuali finali richiede cautela perché ciascun rendimento è espresso in una valuta con propri tassi di mercato.

Chi ha presentato gli ordini

Il libro di Hong Kong supera i 32,5 miliardi di dollari locali, di cui 13,23 miliardi provengono dalle banche che guidano l’operazione. A Singapore gli ordini superano i 4 miliardi di dollari locali e comprendono 965 milioni degli istituti organizzatori. Per ottenere il totale in dollari statunitensi occorre convertire ciascun libro separatamente. Le cifre e le condizioni delle tranche sono riportate nel resoconto Reuters sul collocamento.

Gli ordini misurano quanto gli investitori chiedono di sottoscrivere. Alphabet può assegnare una quantità inferiore e gli interessi matureranno sul debito effettivamente emesso. Per gli azionisti il vantaggio osservabile è la possibilità di finanziarsi presso investitori in altre due valute, con scadenze che nella parte di Singapore arrivano al 2056. Il costo complessivo dipenderà anche da come il gruppo gestirà il rischio di cambio. Per seguire il contesto azionario si può consultare la sezione Azioni di TradingCenter.