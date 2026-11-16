Le banche dell’eurozona hanno ricondotto a un fornitore esterno circa un incidente informatico grave su cinque nel periodo che va dal primo trimestre 2025 al terzo trimestre 2026. La BCE ha pubblicato il dato il 16 novembre nel suo approfondimento sulla stabilità finanziaria. Il motivo per cui interessa anche chi usa una carta o un conto online è la concentrazione dei servizi: due banche con marchi, clienti e bilanci diversi possono affidare la stessa funzione informatica a un unico operatore. Se quella funzione si interrompe, il disservizio può comparire su entrambe le app.

Che cosa misura il dato della BCE

Il grafico B.7 dello studio sugli incidenti informatici nelle banche suddivide le segnalazioni gravi per causa principale, sulla base dei dati raccolti nel quadro europeo DORA sulla resilienza operativa digitale. L’unità di misura è l’incidente segnalato. La quota di circa un quinto indica quante volte il problema è nato all’esterno della banca. Dal grafico non si ricava né quanti correntisti siano rimasti senza servizio né per quanto tempo. Un’interruzione breve presso un operatore molto diffuso può coinvolgere più persone di un guasto prolungato presso un piccolo istituto.

La BCE osserva inoltre che le azioni dolose sono raramente la causa principale degli incidenti gravi segnalati. L’app che per qualche ora non mostra il saldo e il furto di dati sono problemi diversi. Nel primo caso è in gioco la disponibilità del servizio. Per affermare che nel secondo siano state sottratte informazioni occorrono prove specifiche. La rilevazione europea riguarda le cause degli incidenti e da sola non permette di stimare perdite sui depositi.

Perché un fornitore comune cambia il rischio

Si immagini che due istituti acquistino da uno stesso operatore il servizio che consente ai clienti di identificarsi. Se il servizio si ferma, le due app possono restare irraggiungibili anche quando i sistemi che registrano i movimenti sui conti continuano a funzionare. Per una singola banca la scelta di un grande fornitore può avere senso: compra competenze specialistiche, capacità di elaborazione e assistenza che sarebbe costoso mantenere in proprio. Per l’intero settore la domanda diventa quante banche dipendano dalla medesima infrastruttura e quanto tempo serva a ciascuna per sostituirla.

Anche avere un secondo contratto offre una protezione parziale se i due fornitori dipendono a loro volta dallo stesso servizio. Per valutare la continuità operativa conta allora una prova concreta: l’alternativa riesce a gestire i volumi ordinari quando più istituti ne hanno bisogno nello stesso momento? È il motivo per cui la BCE invita a individuare le dipendenze comuni e a provare insieme i piani di emergenza.

Che cosa aggiunge il confronto tra le banche

L’indagine dell’Autorità bancaria europea citata nello studio offre una seconda prospettiva. Nel primo semestre 2026, il 56% delle banche intervistate non ha segnalato attacchi che avessero causato, o potessero causare, un incidente informatico grave. Nel semestre precedente la quota era del 49%. Nello stesso confronto è cresciuta anche la quota di istituti che ha riferito almeno undici attacchi di questo tipo, dal 7% all’11%. I due estremi aumentano contemporaneamente. Una media di settore racconta quindi poco dell’esperienza della singola banca.

Per un investitore, il passaggio dal guasto al danno economico richiede altri due dati: quali operazioni sono rimaste indisponibili e per quanto tempo. Nel commercio al dettaglio, il caso Ahold Delhaize mostra come un’impresa possa stimare separatamente vendite perse e impatto sul risultato operativo. Per le banche la BCE misura qui l’origine delle interruzioni. Il loro costo va ricostruito nei conti dei singoli istituti, considerando le spese di ripristino, gli eventuali rimborsi e le operazioni che i clienti hanno potuto completare attraverso altri canali.