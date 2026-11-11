Per chi segue le azioni Alphabet, la scelta commerciale più visibile nel lancio di Pixel Tag sta nel prezzo del quarto localizzatore. Google ha annunciato l’accessorio il 10 novembre e indica l’11 novembre come primo giorno di disponibilità. Ai prezzi in dollari comunicati dal gruppo, tre dispositivi acquistati singolarmente costano 89,97 dollari. Passare alla confezione da quattro richiede altri 10,02 dollari. Per una famiglia che vuole tenere traccia di più mazzi di chiavi o borse, è questo il confronto più immediato.

Quanto costa ogni localizzatore nella confezione da quattro

Nel listino annunciato da Google, un Pixel Tag costa 29,99 dollari e la confezione da quattro 99,99. Comprando separatamente quattro pezzi si arriverebbe a 119,96 dollari. Il risparmio è quindi di 19,97 dollari, pari al 16,6% del prezzo dei quattro acquisti singoli. Nella confezione ogni dispositivo costa in media circa 25 dollari.

Per chi cerca un solo localizzatore resta più bassa la spesa di 29,99 dollari. Anche acquistandone tre singolarmente si spende meno di 99,99 dollari. La soglia dei cento dollari ha quindi un significato preciso per il cliente che prevede di usarne quattro. Per Google la stessa struttura di prezzo offre la possibilità di vendere più unità per ordine, concedendo uno sconto rispetto al listino unitario.

Il vantaggio che Google porta dal telefono all’accessorio

Pixel Tag aiuta a ritrovare un oggetto attraverso Find Hub, la rete che Google quantifica in oltre un miliardo di dispositivi Android. La rete assiste nella ricerca a distanza. Una volta vicini all’oggetto, la tecnologia a banda ultralarga, sui telefoni compatibili, permette di visualizzare direzione e distanza. Google indica per la batteria una durata superiore a un anno. La possibilità di usare il localizzatore per oggetti diversi dà una ragione pratica alla confezione multipla.

Che cosa manca per valutarne il peso nei conti

Il miliardo di dispositivi descrive la rete su cui si appoggia il servizio. Per stimare i ricavi dell’accessorio occorrono invece il numero di pezzi venduti e la ripartizione tra acquisti singoli e confezioni. Più confezioni aumenterebbero il numero di dispositivi per ordine, ma ridurrebbero il prezzo medio per pezzo. Google ha comunicato prezzo, funzioni e disponibilità. I primi dati di vendita, se diffusi, permetteranno di capire quale delle due formule preferiscono i clienti.