Un bagaglio danneggiato richiede una segnalazione tempestiva e un reclamo scritto alla compagnia entro sette giorni dalla consegna. Fotografare la valigia e conservare i riferimenti del viaggio permette di trasformare un problema scoperto al nastro in una richiesta documentata.

Il punto economico è evitare che una spesa aggiuntiva, come una riparazione o una nuova valigia, resti senza elementi utili per essere valutata. La procedura conta quanto il danno: una conversazione al banco assistenza, da sola, può lasciare incompleto il fascicolo.

La prima verifica al ritiro

Prima di lasciare l’aeroporto conviene controllare ruote, maniglie, chiusure e scocca. Se si nota un danno, è utile rivolgersi all’assistenza bagagli, far registrare il problema e conservare il riferimento della segnalazione, comunemente identificata come PIR.

Le fotografie dovrebbero mostrare sia il dettaglio danneggiato sia la valigia nel suo insieme. Un’immagine ravvicinata senza contesto può rendere difficile comprendere quale oggetto sia coinvolto. Etichetta del bagaglio e documenti di viaggio aiutano a collegarlo al trasporto.

Il reclamo scritto e il termine

La guida dell’Unione europea ai diritti dei passeggeri indica sette giorni dalla consegna per il reclamo relativo al danneggiamento, mentre per la consegna in ritardo il termine indicato è ventuno giorni. Sono situazioni da distinguere; il ritardo della valigia non è il ritardo del volo.

La richiesta può essere predisposta subito tramite il canale ufficiale della compagnia, conservando la ricevuta o la conferma di invio. Aspettare di avere ogni preventivo prima di comunicare formalmente il danno può far consumare tempo prezioso: si possono chiedere istruzioni su come integrare la documentazione.

Quanto chiedere: partire dal danno dimostrabile

Una cifra scelta senza spiegazione è più difficile da sostenere. Conviene descrivere il difetto, riportare il costo documentato del bene se disponibile e allegare l’eventuale valutazione della riparazione. Il massimo previsto dalle regole applicabili non coincide con un importo automaticamente dovuto per ogni valigia.

Documento Funzione Etichetta e titolo di viaggio Collegare il bagaglio al trasporto PIR e riferimento pratica Documentare la segnalazione iniziale Fotografie Mostrare natura ed estensione del danno Ricevuta e preventivo Sostenere la quantificazione richiesta

Immaginiamo una valigia acquistata a 180 euro e un preventivo di riparazione di 45 euro. I due importi rispondono a domande diverse: il primo descrive il prezzo originario, il secondo una possibile soluzione al danno. L’esito dipende dalla valutazione concreta, senza poter dedurre in anticipo che sia dovuto il prezzo pieno di un prodotto nuovo.

Separare i diritti relativi ai diversi trasporti

Il percorso descritto riguarda il bagaglio aereo. Per un viaggio ferroviario, tempi e prestazioni sono differenti: l’approfondimento sul treno in ritardo e sull’indennizzo affronta quel caso specifico.

Se esiste una polizza viaggio, può essere utile informarsi anche sulla procedura contrattuale e conservare le risposte della compagnia aerea. Le richieste devono descrivere in modo coerente lo stesso evento e gli importi eventualmente già riconosciuti.

Una cartella digitale preparata il giorno del rientro, con documenti e data di invio, rende più semplice seguire la pratica. Il controllo tempestivo protegge soprattutto la possibilità di dimostrare quanto è accaduto e quali costi ne sono derivati.