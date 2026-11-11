Per chi segue le azioni Technoprobe, i conti dell’11 novembre mettono insieme due andamenti diversi. Nei primi nove mesi del 2026 il produttore italiano di schede per il collaudo dei chip ha portato i ricavi a 787,4 milioni di euro, il 68,8% in più rispetto a un anno prima. Per l’intero esercizio ora prevede vendite comprese fra 1,05 e 1,065 miliardi di euro. Il limite inferiore resta fermo, mentre quello superiore scende dai precedenti 1,10 miliardi.

Quanto deve fatturare Technoprobe da ottobre a dicembre

Sottraendo i ricavi già contabilizzati ai due estremi della previsione annuale si ottengono 262,6–277,6 milioni di euro. È il fatturato che il gruppo deve registrare negli ultimi tre mesi per chiudere l’anno nella nuova fascia. Il punto medio è di circa 270 milioni. Per raggiungere il vecchio massimo sarebbero serviti 312,6 milioni, ossia 35 milioni in più rispetto al nuovo limite superiore.

Nel comunicato sui risultati al 30 settembre, Technoprobe collega la previsione di fine anno soprattutto al passaggio, avviato il primo ottobre, ai nuovi sistemi che gestiscono ordini, produzione e magazzino. Per una fabbrica, coordinare questi passaggi conta anche quando la domanda è sostenuta. Un componente richiesto dal cliente deve attraversare produzione, collaudo e spedizione prima che la vendita possa tradursi in ricavo.

Il margine e gli investimenti raccontano due tempi diversi

Il gruppo attribuisce la crescita dei volumi soprattutto ai chip destinati all’intelligenza artificiale e ai data center. Le probe card collegano elettricamente il sistema di test ai circuiti sul wafer e consentono di verificarli durante la produzione. Nei nove mesi l’EBITDA ha raggiunto 376,3 milioni di euro, in aumento del 158%. Su ogni cento euro di ricavi, il margine così misurato è passato a 47,8 euro. Per l’intero anno la società conferma una fascia fra 46 e 48 euro ogni cento.

La distinzione fra margini e risorse disponibili per la crescita era già al centro del nostro approfondimento sulla cassa di Technoprobe. A fine settembre la posizione finanziaria netta è positiva per 799,8 milioni di euro. Il piano prevede circa 350 milioni di investimenti fino al primo trimestre 2027 e altri 150–200 milioni nel periodo successivo, entro la fine dello stesso anno.

Per l’azionista le prossime verifiche hanno dunque scadenze precise. I conti di fine 2026 mostreranno quanto velocemente la fabbrica avrà assorbito il cambio dei sistemi. Per la fine del 2027 l’obiettivo è disporre di capacità produttiva per circa 2 miliardi di euro. Le vendite effettive dipenderanno poi dagli ordini ricevuti e dalla quota di quella capacità che i clienti utilizzeranno.