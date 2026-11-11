Per chi segue le azioni IBM, l’annuncio dell’11 novembre offre due misure del progetto quantistico Nighthawk. La prima viene dai laboratori in cui la macchina è già in uso. Secondo IBM, clienti e partner hanno eseguito oltre 34 miliardi di circuiti con il processore r2. La seconda riguarda il successore r3, che IBM sta progettando per eseguire 10.000 operazioni quantistiche su 520 qubit mantenendo la velocità e la precisione della generazione attuale.

Perché uno stesso calcolo va ripetuto

Un circuito quantistico è una sequenza di operazioni. Ogni esecuzione restituisce un campione e per stimare il risultato può essere necessario ripetere la sequenza milioni di volte. Accorciare il tempo tra due esecuzioni permette dunque di completare prima un esperimento anche a parità di qubit. IBM attribuisce parte del progresso di r2 alla maggiore rapidità con cui la macchina prepara i qubit per l’esecuzione successiva.

Nel comunicato su Nighthawk, IBM indica per r2 fino a 100.000 campioni al secondo e calcoli con oltre 7.500 operazioni su 120 qubit. Tra gli utilizzatori cita E.ON, Algorithmiq e Q-CTRL. Il conteggio di 34 miliardi comprende anche le ripetizioni. Per tradurlo in fatturato servirebbero almeno le condizioni dei contratti e la quota di utilizzo pagata.

Il passaggio da 120 a 520 qubit

Il qubit è l’unità di informazione su cui opera la macchina. Aumentarne il numero amplia la dimensione dei problemi rappresentabili. Per ottenere risultati utilizzabili conta anche quante operazioni si riescono a concatenare con precisione e quanto tempo occorre per raccogliere i campioni. Il confronto tra r2 e r3 andrà quindi fatto su uno stesso problema, misurando accuratezza e tempo complessivo.

Per il 2027 IBM prevede di collegare due chip r3 in un sistema da oltre mille qubit. Per un’impresa che valuta il servizio, il riscontro più concreto sarà il costo di ottenere una risposta abbastanza precisa entro il tempo disponibile. Per l’azionista il passaggio successivo sarà verificare se i clienti estendono i contratti dopo le prove iniziali. IBM ha reso pubblici i volumi di esecuzione e gli obiettivi tecnici, mentre il valore commerciale di questi utilizzi resta da quantificare.