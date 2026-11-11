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Azioni Banca Ifis, perdita di 67 milioni nei nove mesi: perché la banca conferma un utile annuo tra 100 e 110 milioni e quanto pesano le imposte anticipate

Di
Fabiola Ernetti
Del
TradingCenter.it

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Incontro tra una imprenditrice e un funzionario di banca, con la scritta Azioni Banca Ifis
Banca Ifis perde 67 milioni ma conferma la stima di utile annuo
In sintesi
  • Dai nuovi prestiti al risultato di settembre
  • Quanto deve cambiare il risultato nel quarto trimestre

Banca Ifis chiude i primi nove mesi del 2026 con una perdita netta di 67 milioni di euro e conferma un utile tra 100 e 110 milioni per l’intero esercizio. A separare i due numeri ci sono la svalutazione del business dei crediti deteriorati già contabilizzata e circa 70 milioni di attività fiscali anticipate inclusi nella previsione annuale.

Dai nuovi prestiti al risultato di settembre

Le nuove erogazioni a piccole e medie imprese e privati aumentano del 23%. È una misura del credito concesso nel periodo. I ricavi commerciali, invece, restano sostanzialmente stabili rispetto a un anno prima. Secondo i conti al 30 settembre, l’attività ordinaria genera un risultato positivo di 4,6 milioni. Tra le voci straordinarie figurano circa 72 milioni legati alla valutazione del business NPL secondo il principio IFRS 5. La rettifica è già nei conti, mentre per la vendita la banca attende offerte vincolanti entro metà dicembre.

Quanto deve cambiare il risultato nel quarto trimestre

Per passare da una perdita cumulata di 67 milioni a un utile annuo tra 100 e 110 milioni, per differenza servirebbe un risultato positivo fra 167 e 177 milioni nell’ultimo trimestre. È un calcolo sui dati comunicati. La previsione della banca comprende attività fiscali anticipate, ossia benefici fiscali riconosciuti in bilancio, ed esclude gli eventuali effetti della cessione degli NPL. Per chi segue le azioni Banca Ifis c’è poi una scadenza distinta: con la fusione di illimity prevista il 7 dicembre, il gruppo stima dal 2027 sinergie annue per 75 milioni, di cui 50 sui costi e 25 sui ricavi.

Ritratto di Fabiola Ernetti

Fabiola Ernetti

Content Editor — Economia e Servizi

Fabiola Ernetti è una copywriter professionista attiva dal 2014 e Content Editor per TradingCenter.it. Cura contenuti dedicati a economia, mercati e servizi finanziari, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi a lettori non specialisti.…

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