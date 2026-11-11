Per chi segue le azioni ABN AMRO, la trimestrale pubblicata l’11 novembre alle 7 offre due misure della crescita della banca olandese. Il gruppo ha guadagnato 940 milioni di euro tra luglio e settembre, contro 617 milioni nello stesso periodo del 2025. Nella gestione patrimoniale, da gennaio la raccolta netta che la banca classifica come core sfiora 4,1 miliardi di euro. L’obiettivo per l’intero 2026 va da 5 a 7 miliardi.

Il passo necessario per raggiungere i 5 miliardi

Prendendo 4,1 miliardi come base arrotondata, servono circa 900 milioni di euro di nuovi afflussi netti nel quarto trimestre per raggiungere il minimo. Per arrivare al limite superiore occorrono invece circa 2,9 miliardi. A fine settembre era trascorso il 75% dell’anno e la banca aveva già coperto circa l’82% del minimo, ma soltanto il 59% del massimo.

Un confronto con i trimestri precedenti dà una misura dello sforzo commerciale richiesto. Nei primi nove mesi la raccolta netta core è stata in media circa 1,37 miliardi per trimestre. Per raggiungere i 5 miliardi basterebbe quindi un ultimo trimestre più debole della media. Arrivare a 7 miliardi richiederebbe invece un ritmo più che doppio. È un confronto aritmetico sui dati pubblicati da ABN AMRO. I versamenti e i prelievi dei clienti possono concentrarsi in periodi diversi dell’anno.

Perché i 940 milioni di utile vanno letti insieme all’ingresso di NIBC

Rispetto al terzo trimestre del 2025 l’utile sale di 323 milioni di euro, circa il 52%. Il confronto include però un cambiamento nel gruppo. ABN AMRO consolida NIBC dal primo agosto, quindi il risultato di quest’anno comprende due mesi di attività della banca acquisita. Attribuire tutto l’aumento alla crescita delle attività che ABN AMRO già controllava darebbe una lettura imprecisa del trimestre.

La raccolta patrimoniale misura un altro fenomeno. Registra il denaro netto che entra nella gestione e amplia la base su cui la banca può percepire commissioni. Per tradurre un miliardo di nuovi patrimoni in ricavi occorre conoscere, tra l’altro, il tipo di servizio scelto dal cliente e per quanto tempo affida le somme alla banca. Per questo i 900 milioni che mancano al primo obiettivo sono una misura commerciale, distinta dall’utile del gruppo.

Che cosa osservare nei conti di fine anno

In Germania la banca segnala di aver completato la migrazione informatica delle attività patrimoniali di HAL. La semplificazione dei sistemi riguarda anche il più ampio accordo di ABN AMRO con Infosys. Per valutare i progressi della gestione patrimoniale, il prossimo dato confrontabile sarà la raccolta core al 31 dicembre. Per valutare la redditività del gruppo servirà tenere presente che il quarto trimestre includerà per la prima volta tre mesi interi di NIBC.