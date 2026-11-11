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Azioni ABN AMRO, utile di 940 milioni di euro nel trimestre: quanto manca alla banca olandese per raggiungere l’obiettivo sulla raccolta patrimoniale

Di
Antonio Brugnano
Del
TradingCenter.it

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Edifici del quartiere finanziario di Amsterdam affacciati sull’acqua
NIBC entra nei conti dal primo agosto. Nella gestione patrimoniale il traguardo per il 2026 è una raccolta netta core fra 5 e 7 miliardi di euro.
In sintesi
  • Utile di 940 milioni contro 617 milioni un anno prima.
  • Raccolta netta core vicina a 4,1 miliardi in nove mesi.
  • Per toccare il massimo del target servono circa 2,9 miliardi nel quarto trimestre.

Per chi segue le azioni ABN AMRO, la trimestrale pubblicata l’11 novembre alle 7 offre due misure della crescita della banca olandese. Il gruppo ha guadagnato 940 milioni di euro tra luglio e settembre, contro 617 milioni nello stesso periodo del 2025. Nella gestione patrimoniale, da gennaio la raccolta netta che la banca classifica come core sfiora 4,1 miliardi di euro. L’obiettivo per l’intero 2026 va da 5 a 7 miliardi.

Il passo necessario per raggiungere i 5 miliardi

Prendendo 4,1 miliardi come base arrotondata, servono circa 900 milioni di euro di nuovi afflussi netti nel quarto trimestre per raggiungere il minimo. Per arrivare al limite superiore occorrono invece circa 2,9 miliardi. A fine settembre era trascorso il 75% dell’anno e la banca aveva già coperto circa l’82% del minimo, ma soltanto il 59% del massimo.

Un confronto con i trimestri precedenti dà una misura dello sforzo commerciale richiesto. Nei primi nove mesi la raccolta netta core è stata in media circa 1,37 miliardi per trimestre. Per raggiungere i 5 miliardi basterebbe quindi un ultimo trimestre più debole della media. Arrivare a 7 miliardi richiederebbe invece un ritmo più che doppio. È un confronto aritmetico sui dati pubblicati da ABN AMRO. I versamenti e i prelievi dei clienti possono concentrarsi in periodi diversi dell’anno.

Perché i 940 milioni di utile vanno letti insieme all’ingresso di NIBC

Rispetto al terzo trimestre del 2025 l’utile sale di 323 milioni di euro, circa il 52%. Il confronto include però un cambiamento nel gruppo. ABN AMRO consolida NIBC dal primo agosto, quindi il risultato di quest’anno comprende due mesi di attività della banca acquisita. Attribuire tutto l’aumento alla crescita delle attività che ABN AMRO già controllava darebbe una lettura imprecisa del trimestre.

La raccolta patrimoniale misura un altro fenomeno. Registra il denaro netto che entra nella gestione e amplia la base su cui la banca può percepire commissioni. Per tradurre un miliardo di nuovi patrimoni in ricavi occorre conoscere, tra l’altro, il tipo di servizio scelto dal cliente e per quanto tempo affida le somme alla banca. Per questo i 900 milioni che mancano al primo obiettivo sono una misura commerciale, distinta dall’utile del gruppo.

Che cosa osservare nei conti di fine anno

In Germania la banca segnala di aver completato la migrazione informatica delle attività patrimoniali di HAL. La semplificazione dei sistemi riguarda anche il più ampio accordo di ABN AMRO con Infosys. Per valutare i progressi della gestione patrimoniale, il prossimo dato confrontabile sarà la raccolta core al 31 dicembre. Per valutare la redditività del gruppo servirà tenere presente che il quarto trimestre includerà per la prima volta tre mesi interi di NIBC.

Ritratto di Antonio Brugnano

Antonio Brugnano

Content Editor e Responsabile della Verifica delle Piattaforme

Antonio Brugnano è Responsabile della Verifica delle Piattaforme per TradingCenter.it. In qualità di amministratore d’impresa, collabora alla valutazione editoriale di broker online, piattaforme di trading e servizi finanziari, con attenzione alla trasparenza delle informazioni…

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