Per chi segue le azioni Siemens, il numero più istruttivo dei conti del 12 novembre è quello di Mobility. Fra luglio e settembre la divisione ferroviaria ha raccolto ordini per 10,74 miliardi di euro, contro 2,52 miliardi un anno prima. Nello stesso trimestre ha realizzato ricavi per 3,51 miliardi. La distanza tra queste cifre si spiega anche con la natura dei contratti tedeschi: insieme ai treni, i clienti acquistano anni di servizi.

Quanto pesano i due contratti ferroviari tedeschi

Nei risultati del quarto trimestre fiscale, Siemens indica una commessa da 2,4 miliardi per treni ad alta velocità e manutenzione completa. A questa si aggiungono 1,9 miliardi di competenza di Mobility per un progetto congiunto di treni suburbani e servizi. Sommate, le due commesse valgono circa quattro euro su dieci degli ordini trimestrali della divisione.

La firma permette di registrare l’ordine per il valore contrattuale. Il lavoro che genera ricavi segue poi le condizioni del singolo accordo. Costruire le carrozze, consegnarle e mantenerle in servizio sono prestazioni con scadenze diverse. Una parte del fatturato può maturare durante l’esecuzione del progetto, mentre il servizio di manutenzione accompagna l’esercizio dei treni. Dal valore della firma non si ricava una data unica di incasso.

Smart Infrastructure ha già aumentato le vendite del 16%

La divisione delle infrastrutture ha acquisito 8,67 miliardi di euro di ordini, il 40% in più in un anno, e ha portato i ricavi a 7,24 miliardi, in crescita del 16%. Per ogni euro di vendite ha raccolto circa 1,20 euro di commesse, contro poco più di tre euro per Mobility. Le due divisioni hanno quindi contribuito entrambe al record, ma il portafoglio ferroviario ha risentito maggiormente della firma di grandi contratti nel trimestre.

Sull’intero gruppo il rapporto è 1,47. A fronte di 23,7 miliardi di ricavi, le nuove commesse ammontano a 34,8 miliardi. Questo rapporto confronta due flussi dello stesso periodo. Per stimare le vendite future occorre conoscere anche gli ordini degli esercizi precedenti ancora da eseguire e la quota di ogni progetto che sarà completata nell’anno.

Quale crescita Siemens prevede per il 2027

Per l’esercizio successivo Siemens prevede un incremento dei ricavi comparabili del 6–8% per Mobility e dell’11–13% per Smart Infrastructure. L’ordine delle due previsioni è significativo: i maggiori contratti ferroviari del trimestre rafforzano la visibilità sul lavoro futuro anche quando le vendite crescono più lentamente. Sono stime del gruppo, soggette ai tempi di esecuzione.

La previsione complessiva di crescita del 9–11% esclude gli effetti legati a Siemens Healthineers, in vista del previsto deconsolidamento. Per un confronto omogeneo con l’anno precedente conta quindi anche il perimetro delle attività. Il precedente approfondimento sui risultati di Siemens Healthineers esamina separatamente il contributo di imaging e diagnostica.