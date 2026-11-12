Per chi detiene 100 azioni Poste Italiane, l’acconto sul dividendo 2026 vale 43 euro lordi, tre in più rispetto all’acconto dell’anno scorso. Per Poste, la stessa delibera comporta un esborso di 686 milioni di euro, in aumento del 32%. A spiegare la distanza tra le due percentuali sono le azioni emesse per completare l’offerta su TIM. Il gruppo ha illustrato la distribuzione il 12 novembre in occasione dei risultati dei primi nove mesi.

Da 40 a 43 euro per chi possiede 100 azioni

L’acconto precedente ammontava a 0,40 euro per titolo. I tre centesimi aggiuntivi equivalgono al 7,5% di quella somma. Chi mantiene 500 azioni aventi diritto passa quindi da 200 a 215 euro lordi. Il confronto riguarda due acconti omogenei. Per conoscere il dividendo dell’intero esercizio occorrerà aggiungere l’eventuale saldo.

Il calendario prevede lo stacco lunedì 23 novembre, la data di registrazione degli aventi diritto martedì 24 e il pagamento mercoledì 25. Dal giorno dello stacco il titolo viene scambiato senza il diritto a questo acconto. Chi acquista il 23 novembre, dunque, non partecipa al pagamento del 25.

Perché Poste deve versare 686 milioni

Il totale da distribuire si ottiene moltiplicando l’importo unitario per le azioni aventi diritto. Nell’offerta su TIM parte del corrispettivo è stata pagata con azioni Poste di nuova emissione. Anche i titoli ricevuti dagli aderenti partecipano alla distribuzione. In ottobre il punto sul riacquisto di azioni Poste riguardava la destinazione della liquidità. Con la delibera di novembre è possibile misurare quanto costa la cedola sulla nuova base azionaria.

A parità di azioni, una cedola più alta del 7,5% avrebbe fatto crescere anche l’esborso del 7,5%. Dividendo invece il fattore di crescita del totale, 1,32, per quello della cedola, 1,075, si ricava un aumento implicito di circa il 23% dei titoli remunerati. È una stima basata su percentuali arrotondate.

Quanto pesa l’acconto sui conti

Per chi confronta gli incassi del proprio portafoglio, il riferimento resta l’importo unitario applicato ai titoli posseduti. Per chi valuta la capacità di Poste di sostenere le distribuzioni, conta la liquidità assorbita dall’insieme delle azioni. Nei primi nove mesi il gruppo ha riportato 1,8 miliardi di euro di utile netto rettificato. Confrontare direttamente quella cifra con il solo acconto darebbe una misura incompleta della quota di utile distribuita. I nove mesi e l’intero esercizio coprono periodi diversi, e il saldo deve ancora essere definito.