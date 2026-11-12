Per chi segue le azioni Microsoft, le imposte si leggono in due punti del bilancio. Nell’esercizio chiuso il 30 giugno 2025 il gruppo ha versato al fisco 28,7 miliardi di dollari al netto dei rimborsi. Nello stesso esercizio le imposte contabilizzate hanno ridotto l’utile di 21,795 miliardi. Il primo importo misura quanta liquidità è uscita, il secondo quanto è costato il fisco sul risultato di quel periodo.

Lo spunto viene dalla nota diffusa il 12 novembre 2026 dalla redazione asiatica di Microsoft sul rendiconto fiscale paese per paese depositato in Australia. Il gruppo aveva già illustrato il tema il 30 giugno. Gli importi citati qui riguardano il gruppo mondiale e sono pubblicati nel bilancio annuale Microsoft 2025, nota 11. La data della nota australiana e il periodo a cui si riferiscono i dati distano oltre un anno.

Come si arriva ai 21,8 miliardi che incidono sull’utile

Microsoft registra 28,851 miliardi di dollari di imposte correnti, di cui 14,086 miliardi federali statunitensi, 3,342 miliardi statali e locali e 11,423 miliardi esteri. A questa somma si applica un beneficio fiscale differito netto di 7,056 miliardi. La sottrazione porta a 21,795 miliardi di onere fiscale a conto economico.

La componente differita tiene conto degli effetti fiscali che si manifestano in esercizi diversi da quello in cui una voce entra nel bilancio. Un esempio è un bene per il quale le regole fiscali e quelle contabili distribuiscono l’ammortamento su tempi diversi. Un beneficio differito può quindi ridurre l’onere dell’anno anche quando l’impresa non riceve un rimborso di pari importo.

Perché la differenza di cassa è di circa 6,9 miliardi

I 28,7 miliardi versati includono pagamenti che possono riguardare periodi precedenti. Anche rimborsi e scadenze incidono sul totale. Per ricostruire il confronto conviene partire dalle imposte correnti. I versamenti netti sono circa 151 milioni sotto i 28,851 miliardi correnti, mentre il beneficio differito riduce il costo contabile di 7,056 miliardi. Si spiega così aritmeticamente il divario di circa 6,9 miliardi fra cassa e conto economico. Il dato sui versamenti è arrotondato e il confronto, da solo, non indica in quale paese o per quale scadenza sia nata la differenza.

Quale cifra usare per valutare Microsoft

Per calcolare l’aliquota effettiva di bilancio si confronta l’onere di 21,795 miliardi con i 123,627 miliardi di utile prima delle imposte: il risultato è circa il 17,6%. Dividere per lo stesso utile i 28,7 miliardi pagati darebbe circa il 23,2%, ma mescolerebbe scadenze di cassa e reddito di un singolo esercizio. Per valutare la liquidità assorbita dal fisco, invece, sono proprio i versamenti a dare la misura pertinente.

La distinzione aiuta anche a leggere i conti di Microsoft e gli investimenti in Azure: l’utile netto serve a misurare il rendimento contabile, mentre per capire quante risorse siano disponibili per investire occorre seguire i flussi di cassa. Attribuire quei 6,9 miliardi a una nuova tassa o proiettarli sul trimestre successivo porterebbe a una stima che il bilancio non sostiene.