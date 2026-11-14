Per le azioni Home Depot, il dato da cercare martedì 17 novembre è quante transazioni sono passate alle casse su base comparabile. Nel secondo trimestre fiscale 2026 il fatturato era cresciuto del 5,7%, ma gli acquisti effettuati sul perimetro comparabile erano diminuiti dell’1%. Il gruppo aveva venduto di più in dollari grazie anche a uno scontrino medio più alto. Capire se i clienti tornano a comprare più spesso è particolarmente utile in una catena dove la sostituzione di un rubinetto e la ristrutturazione di un bagno generano entrate molto diverse.

Quattro punti percentuali che misurano due cose diverse

Il comunicato con i conti e le tabelle del secondo trimestre riporta 47,9 miliardi di dollari di ricavi, circa 2,6 miliardi in più rispetto a dodici mesi prima. La crescita delle vendite comparabili era stata dell’1,7% a livello di gruppo e dell’1,3% negli Stati Uniti. Il primo dato consolida l’intero fatturato del periodo. Il secondo cerca di isolare l’andamento di attività confrontabili nel tempo. Il terzo restringe l’osservazione al mercato statunitense, quello più pertinente per chi vuole capire la domanda domestica.

Tra 5,7% e 1,7% ci sono quattro punti percentuali. Sarebbe allettante attribuirli interamente alle acquisizioni o ai nuovi negozi, ma la sottrazione da sola non permette di distribuire i contributi. Le basi di calcolo differiscono. La geografia conta a sua volta: citare l’1,7% come crescita delle vendite comparabili americane sovrastimerebbe di quattro decimi il dato effettivamente dichiarato per gli Stati Uniti.

Quanti acquisti e quanto vale ciascuno scontrino

Nelle tabelle del gruppo le transazioni comparabili sono diminuite dell’1% e lo scontrino medio comparabile è aumentato del 2,8%. Per visualizzare il meccanismo immaginiamo cento acquisti da cento dollari. Con 99 acquisti da 102,80 dollari, gli incassi salirebbero da diecimila a 10.177,20 dollari. La spesa maggiore per singolo passaggio compenserebbe il minore numero di operazioni. È un esempio con valori arrotondati e non una riconciliazione del bilancio: Home Depot precisa che le misure su transazioni e scontrino escludono HD Supply e SRS.

L’importo medio osservato era di 92,50 dollari, contro 90,01 un anno prima. Un carrello più pesante può dipendere dai prezzi, dal numero di articoli o dal mix di prodotti. Una sola fattura per un’attrezzatura costosa può alzare la media pur lasciando invariata la frequenza degli altri acquisti. Anche il conteggio delle transazioni va interpretato: uno stesso cliente può fare più visite, quindi gli scontrini non identificano altrettante famiglie distinte. Nel commento al trimestre la direzione aveva segnalato che i clienti continuavano a impegnarsi in progetti di dimensioni più contenute.

Come leggere il comunicato di martedì prima della conference call

La società ha fissato la presentazione del terzo trimestre per martedì alle 9 di New York, le 15 in Italia. Il primo confronto utile sarà fra la nuova variazione delle vendite comparabili USA e il precedente +1,3%. Poi sarà possibile chiedersi se il segno delle transazioni sia cambiato e se lo scontrino abbia continuato a sostenere le vendite. Una crescita più distribuita fra numero e valore degli acquisti darebbe una lettura diversa da un aumento interamente concentrato nel secondo parametro.

Per l’azionista resta una domanda ulteriore: quanto del fatturato aggiuntivo diventa utile? Il riferimento del secondo trimestre è un utile diluito per azione di 4,79 dollari, contro 4,58. Home Depot pubblica anche una versione rettificata, che va confrontata con il corrispondente valore rettificato del periodo precedente. Tenere distinti domanda, redditività e perimetro permette di leggere i nuovi numeri senza trasformare un rialzo del fatturato in una conclusione prematura sull’intero mercato immobiliare americano.