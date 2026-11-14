Per chi segue le azioni Tesla, la novità del Cybercab è che adesso si conosce il prezzo per un cliente privato: 29.990 dollari per l’auto e 299 dollari al mese per utilizzarla. La società ha iniziato a invitare alcuni clienti a ordinare il veicolo autonomo a due posti. Tenendolo attivo per dodici mesi, l’acquirente arriva a 33.279 dollari per auto e abbonamento, prima delle imposte. Il primo mese è compreso nel prezzo di acquisto.

La schermata d’ordine diffusa dall’account ufficiale Robotaxi indica Austin, in Texas, come località di consegna e dicembre 2026 come data stimata. Tesla ha pubblicato l’invito alle 00:27 italiane di sabato 14 novembre, dopo la chiusura ordinaria di Wall Street. La società non ha indicato quanti clienti abbiano ricevuto il messaggio o quanti abbiano già effettuato il versamento richiesto. La data indicata nella schermata resta una stima per quella consegna.

Quanto si paga subito e quanto costa tenere attiva l’auto

Al momento dell’ordine Tesla chiede un deposito non rimborsabile di 1.000 dollari. La schermata distingue la somma dovuta subito dal prezzo stimato dell’acquisto. Nel conto del primo anno si parte quindi dai 29.990 dollari del veicolo e si aggiungono undici mensilità da 299 dollari, pari a 3.289 dollari. A tariffa invariata, dal secondo anno dodici mensilità intere costerebbero 3.588 dollari. Assicurazione, immatricolazione ed energia per la ricarica sono altre voci del bilancio del proprietario.

Il contratto rende il canone particolarmente importante per chi confronta il Cybercab con un’elettrica tradizionale. Per circolare, la vettura richiede un abbonamento attivo e la regolare manutenzione. Il servizio comprende, tra l’altro, connettività e assistenza da remoto. Sospendere l’abbonamento durante un periodo di scarso utilizzo significa dunque rinunciare anche agli spostamenti con l’auto. Prima di valutare se la tariffa convenga, conta sapere quanti tragitti abituali si potranno davvero percorrere.

Il tragitto casa-lavoro conta più del numero di chilometri

Il Cybercab opera nelle aree abilitate da Tesla. Per un residente di Austin, la prima verifica riguarda indirizzi concreti: casa, ufficio, scuola o stazione devono essere raggiungibili lungo un percorso supportato. Anche una destinazione vicina può essere fuori copertura. Il proprietario dipende quindi dall’estensione del servizio anche dopo aver pagato l’intero prezzo della vettura. Un eventuale ampliamento dell’area aumenterebbe i viaggi possibili senza richiedere l’acquisto di un’altra auto.

L’invito riguarda l’uso personale. Chi pensa di compensare i 299 dollari mensili trasportando passeggeri a pagamento deve tenere conto delle condizioni contrattuali: per l’impiego commerciale serve un’autorizzazione di Tesla o una funzione abilitata dalla società. Nei calcoli di convenienza familiare sarebbe prematuro attribuire al veicolo entrate da corse o noleggi.

Le cifre che servono agli azionisti per valutare il progetto

Nel rapporto trimestrale relativo a settembre Tesla collocava già il Cybercab nella propria flotta Robotaxi. Con gli ordini personali cambia chi finanzia il veicolo: il cliente sostiene l’acquisto e versa un canone per usarlo. Tesla ottiene la possibilità di incassare per più anni dalla stessa auto, ma deve sostenere il costo dell’assistenza e dei servizi inclusi. Il prezzo dell’abbonamento, da solo, non rivela il margine che resterà alla società.

La prima verifica concreta arriverà con le consegne effettive. Poi conteranno il numero di veicoli che restano abbonati e la possibilità di replicare il servizio oltre l’area iniziale. Sono grandezze da confrontare con la scala dell’impresa: nell’ultimo trimestre Tesla ha contabilizzato 28,05 miliardi di dollari di ricavi complessivi. Per ora l’invito rende misurabile la spesa di un singolo acquirente. Per stimare il contributo ai conti del gruppo occorrerà conoscere quanti clienti pagheranno quella cifra e per quanto tempo.