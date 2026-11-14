Amazon ha studiato come dare ai clienti informazioni anche sui prodotti che possono comprare soltanto altrove. Il progetto si chiama World Product Graph e compare in un documento interno esaminato da Reuters, che ne ha scritto il 13 novembre. L’idea riguarda un momento preciso dello shopping: quello in cui una persona ha già deciso che cosa le serve, ma deve ancora scegliere marca, modello e negozio. Amazon ha risposto che una vecchia bozza di lavoro può dare un’immagine parziale dei suoi programmi. Il progetto resta senza una data di lancio confermata.

La differenza tra trovare un articolo e capire se è quello giusto

Immaginiamo di cercare un filtro per una macchina da caffè. Due confezioni possono avere lo stesso marchio e un aspetto quasi identico, ma soltanto una è compatibile con la macchina acquistata tre anni prima. Una pagina con prezzo, fotografia e tempi di consegna aiuta poco se manca la relazione tra il ricambio e le diverse generazioni del prodotto. Oggi il cliente può uscire dal negozio online, consultare il sito del produttore e finire per ordinare il filtro da chi gli ha dato la risposta.

Secondo l’inchiesta di Reuters sul World Product Graph, Amazon ha ipotizzato di combinare informazioni fornite dai marchi con dati raccolti dai siti di altri rivenditori. Collegare modelli, varianti e accessori renderebbe più semplice rispondere a domande di compatibilità, anche quando un articolo manca dal suo assortimento. Il vantaggio dipenderebbe dalla qualità degli aggiornamenti: basta che un produttore cambi codice o che un rivenditore esaurisca una scorta perché una risposta corretta ieri diventi fuorviante oggi.

Che cosa misurano i 400 milioni di clienti di Alexa

Nei risultati del terzo trimestre, diffusi il 29 ottobre, Amazon ha comunicato che oltre 400 milioni di clienti hanno utilizzato Alexa for Shopping nei dodici mesi precedenti. Le interazioni sono aumentate del 570% rispetto all’anno prima. Il primo indicatore conta i clienti raggiunti in un anno, il secondo misura la crescita degli scambi con l’assistente. Una sola persona può formulare diverse domande sul medesimo acquisto e può chiudere la conversazione senza ordinare. Da queste due cifre, quindi, non si ricavano né il numero di ordini né il valore delle vendite generate.

Per chi segue le azioni Amazon il confronto economico più utile è con la pubblicità. I servizi pubblicitari del gruppo hanno generato 19,637 miliardi di dollari nel trimestre chiuso a settembre, contro 17,703 miliardi un anno prima. La differenza è circa 1,93 miliardi, pari a una crescita dell’11% arrotondata, che sale al 12% a cambi costanti. Si tratta dei ricavi dell’intera attività pubblicitaria di Amazon. L’azienda non attribuisce quella crescita al progetto descritto da Reuters.

Il valore della domanda prima che il cliente apra il carrello

La ricerca di un ricambio lascia intuire che cosa il cliente è disposto a comprare. Per un inserzionista, apparire accanto a quella risposta ha un valore diverso dal mostrare un annuncio generico a qualcuno che sta semplicemente navigando. Se l’utente passa a un motore di ricerca per chiarirsi il dubbio, anche l’occasione di presentargli un’alternativa può spostarsi su un’altra piattaforma. Un catalogo più completo darebbe ad Amazon un motivo per trattenere quella prima domanda, persino quando la vendita finale avviene altrove.

Resta una tensione che i prossimi aggiornamenti dovranno chiarire. Per essere credibile l’assistente dovrebbe indicare il prodotto più adatto anche quando Amazon non lo vende. Per generare ricavi il gruppo deve offrire agli inserzionisti visibilità che giustifichi la loro spesa. La prova economica sarà vedere se confronti più precisi portino a ordini, clienti che tornano e minori costi per risposta. I dati pubblici di oggi stabiliscono la dimensione del pubblico e del business pubblicitario, mentre quei risultati restano da misurare.