Per chi segue le azioni Richemont, la cifra da affiancare ai 12,3 miliardi di euro di vendite semestrali è 229 milioni. È il beneficio una tantum legato ai dazi che il gruppo svizzero ha contabilizzato nei sei mesi chiusi il 30 settembre 2026. Basta togliere quell’importo per cambiare il segno del confronto annuale sul margine lordo. Al livello successivo del conto economico, invece, il margine operativo supera quello di un anno fa anche dopo la rettifica. La spiegazione sta in quanto Richemont ha speso per vendere una quantità maggiore di gioielli e orologi in termini di valore.

Come cambia il conto su 100 euro di vendite

Nei risultati semestrali pubblicati da Richemont il 13 novembre, l’utile lordo raggiunge 8 miliardi e 165 milioni di euro, contro 6 miliardi e 939 milioni un anno prima. Su ogni 100 euro di ricavi, dopo il costo del venduto restano 66,50 euro. Nel semestre di confronto ne rimanevano 65,30. Il miglioramento dichiarato è quindi di 1,20 euro ogni 100 incassati.

Richemont quantifica in 1,9 punti percentuali il contributo delle voci straordinarie sui dazi. Sottraendoli dal 66,5% dichiarato, si ricava un margine lordo di circa il 64,6%, sette decimi sotto il 65,3% di un anno prima. Il gruppo segnala che il rincaro dell’oro ha pesato sui costi e che gli aumenti di prezzo e la composizione delle vendite hanno compensato solo parte della pressione. Anche i cambi hanno avuto un effetto sfavorevole. Applicare il 66,5% alle vendite future significherebbe incorporare nel calcolo un beneficio che la stessa società considera eccezionale.

Perché cresce anche l’utile operativo depurato dai dazi

Il passaggio dall’utile lordo all’utile operativo comprende, tra le altre voci, le spese dei negozi, della distribuzione e della comunicazione. Le spese operative nette sono cresciute del 10%, mentre i ricavi sono saliti del 16% ai cambi effettivi. Il gruppo ha così speso di più in valore assoluto, ma l’incidenza di queste spese è scesa di 2,1 punti, al 41% del fatturato. Le sole spese di vendita e distribuzione sono aumentate del 9% e sono scese al 24,2% dei ricavi.

La differenza si vede confrontando due numeri. Il margine operativo dichiarato raggiunge il 25,5%, in aumento di 3,3 punti. Togliendo gli stessi 229 milioni, l’utile operativo passa da 3 miliardi e 129 milioni a 2 miliardi e 900 milioni. Il margine corrispondente è il 23,6%, in aumento di 1,4 punti. I 2,1 punti risparmiati sull’incidenza delle spese hanno dunque più che assorbito i sette decimi persi sul margine lordo rettificato.

Gioielli e orologi arrivano al secondo semestre con margini diversi

Nelle maison di gioielleria, che comprendono Cartier e Van Cleef & Arpels, le vendite crescono del 19% a cambi costanti. Escludendo le voci una tantum, la divisione conserva un margine operativo del 33,4%. Per le maison specializzate nell’orologeria, i ricavi a cambi costanti salgono del 10% e il margine operativo depurato si ferma al 7,7%. A parità di cento euro di vendite aggiuntive, la divisione in cui si concentra la domanda può quindi fare una differenza rilevante per il risultato complessivo.

Il ritmo delle vendite offre già un termine di confronto per la prossima comunicazione. A cambi costanti, il gruppo è passato da una crescita del 20% nel primo trimestre al 13% nel secondo, chiudendo il semestre al 17%. Per valutare la tenuta dei margini conterà quanto le vendite continueranno a crescere rispetto ai costi dei negozi, mentre il prezzo dell’oro incide sul costo dei prodotti che arriveranno in vetrina.