Per chi segue le azioni Exor, la cifra da tenere a mente all’apertura dell’aumento di capitale Juventus è circa 71 milioni di euro. È quanto resta da versare alla holding per sottoscrivere la sua quota dell’offerta che parte lunedì 16 novembre. C’è poi un secondo impegno, fino a circa 69,3 milioni, che dipende da quanti titoli compreranno gli altri investitori. Separare i due importi permette di capire quanta liquidità Exor ha già destinato al club e quanta potrebbe ancora servirle.

Da dove vengono i 71 milioni che mancano

Il consiglio di amministrazione di Juventus ha fissato il prezzo a 0,96 euro per ciascuna delle 208.516.998 nuove azioni offerte, nel rapporto di una nuova ogni due già possedute. Se vengono sottoscritte tutte, il controvalore raggiunge 200.176.318,08 euro. Exor ha il 65,4% del capitale del club. Applicando questa percentuale arrotondata all’offerta, la quota della holding vale circa 130,9 milioni. Per il calcolo conta il capitale posseduto, mentre il 78,2% dei diritti di voto indica il peso di Exor nelle decisioni assembleari.

A settembre Exor ha versato 60 milioni in conto futuro aumento di capitale. Juventus ha quindi già ricevuto quel denaro e lo imputerà alla sottoscrizione del socio di controllo. Sottraendolo dai circa 130,9 milioni si arriva a un esborso aggiuntivo di circa 70,9 milioni. Sul fronte del club, per lo stesso motivo, il completamento di un’offerta da 200,18 milioni può portare al massimo circa 140,18 milioni di nuovi incassi lordi rispetto alle somme già entrate a settembre.

Chi sottoscrive se un azionista rinuncia

Un socio che decide di non investire altro denaro può vendere i diritti sul mercato. Chi li acquista può usarli per sottoscrivere le azioni e versare a Juventus il relativo prezzo. Se, terminato il periodo di opzione, rimangono diritti inesercitati, il club li offre in Borsa. Solo dopo quel passaggio si conoscerà la parte rimasta scoperta per la quale interviene Exor, come prevede il documento Juventus sull’accordo di garanzia con la controllante.

I due casi estremi danno la misura dell’impegno. Se il mercato assorbe tutta la quota offerta agli altri investitori, a Exor basta completare il versamento di propria spettanza. Se invece tutte quelle azioni restano disponibili dopo l’asta, la holding le sottoscrive allo stesso prezzo di 0,96 euro. Juventus riconosce a Exor una commissione di 1,05 milioni di euro per aver assunto la garanzia, circa l’1,5% dell’importo massimo coperto. La commissione remunera l’impegno preso dalla holding e va tenuta distinta dalle somme raccolte con l’emissione.

Le due scadenze e il conto per chi possiede 100 azioni Juventus

Il 25 novembre è l’ultimo giorno per negoziare i diritti. Chi intende esercitarli ha invece tempo fino al 1° dicembre, secondo il calendario dell’offerta. Un azionista che parta da 100 vecchie azioni può sottoscriverne 50 nuove spendendo 48 euro. A operazione integralmente sottoscritta si ritroverebbe con 150 azioni, conservando la sua percentuale di capitale. Vendendo i diritti, incasserebbe il loro prezzo di mercato e manterrebbe 100 azioni su un totale più ampio.

Anche lo sconto dichiarato del 28,36% richiede un termine di paragone preciso. Juventus lo calcola rispetto al prezzo teorico dopo lo stacco del diritto, usando come base gli 1,53 euro di riferimento del 12 novembre. Con due vecchie azioni a quel valore e una nuova a 0,96 euro si ottiene una media di 1,34 euro per azione. Il prezzo effettivo si forma in Borsa. Per gli azionisti di Exor il dato da cercare nel consuntivo sarà il numero di titoli sottoscritti in garanzia: da quello dipenderanno sia l’esborso aggiuntivo sia l’eventuale crescita della partecipazione della holding nel club.