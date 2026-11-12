Per chi segue le azioni Allianz, una riga dei conti spiega meglio del record quanto è cambiato il contributo delle diverse attività. Tra luglio e settembre la divisione che gestisce i patrimoni ha aumentato il proprio utile operativo di 291 milioni di euro in un anno. Nello stesso confronto l’utile operativo dell’intero gruppo è cresciuto di 276 milioni. Una sola divisione ha quindi generato un incremento superiore a quello rimasto nel bilancio consolidato, dove pesano anche il calo delle assicurazioni danni e le voci centrali.

Nei risultati pubblicati il 12 novembre, Allianz indica un utile operativo di gruppo di 14,1 miliardi di euro tra gennaio e settembre. È il valore più alto mai registrato dalla compagnia nei primi nove mesi, in crescita del 7,8% su un anno prima. La gestione del risparmio contribuisce per circa 2,9 miliardi. Le assicurazioni danni restano il primo ramo per guadagni, con poco più di 7 miliardi. A cambiare è soprattutto la velocità con cui i tre rami aumentano i profitti.

Perché le commissioni crescono anche quando i mercati scendono

Il gestore di patrimoni riceve commissioni calcolate sulle attività amministrate per conto dei clienti. Conta dunque quanto denaro resta affidato alla gestione nell’arco del trimestre. Tra luglio e settembre il patrimonio medio di terzi è stato superiore del 14% a quello di un anno prima. A cambi costanti, i ricavi legati ai patrimoni sono cresciuti del 19%. Allianz segnala anche un aumento delle commissioni di performance, che dipendono dai risultati ottenuti sui mandati che le prevedono. Hanno contribuito al trimestre e la loro entità può cambiare da un periodo all’altro.

Il confronto tra giugno e settembre chiarisce una particolarità dei conti. I clienti hanno affidato al gruppo 47 miliardi di euro al netto dei riscatti nel trimestre. Eppure il valore dei loro patrimoni è sceso da 2.161 a 2.152 miliardi. Le variazioni dei tassi hanno penalizzato le valutazioni di mercato abbastanza da assorbire sia la raccolta sia il contributo favorevole dei cambi. Un investitore che leggesse soltanto il saldo di fine settembre potrebbe scambiare per deflussi una diminuzione dovuta ai prezzi. Nei primi nove mesi, invece, la raccolta netta complessiva ammonta a 132 miliardi.

Anche i costi hanno aiutato. Per produrre 100 euro di ricavi operativi, la divisione ne ha assorbiti 56,30 in costi, contro 60,30 un anno prima. La combinazione tra maggiori commissioni e minore incidenza delle spese porta l’utile operativo trimestrale da 828 milioni a 1.119 milioni, in aumento del 35,1%. È un esempio di quanto può incidere sui guadagni una base di clienti più ampia quando i costi crescono più lentamente dei ricavi.

Il conto dei sinistri e il traguardo di dicembre

Nelle assicurazioni danni il rapporto tra sinistri e spese da una parte e premi di competenza dall’altra è salito al 93,8%, dal 91,9% del terzo trimestre 2025. Sulla redditività ha pesato soprattutto il costo delle catastrofi naturali. La sua incidenza è passata dallo 0,3% al 5,1%, mentre i recuperi sulle riserve degli esercizi precedenti hanno compensato parte dell’impatto. L’utile operativo del ramo è diminuito di 190 milioni, a 2.204 milioni. Nel vita e salute è invece salito di 62 milioni, a 1.469 milioni. Il confronto spiega perché il contributo del risparmio gestito risalti tanto nei conti consolidati.

Per il 2026 Allianz ha alzato a circa 18,6 miliardi l’estremo superiore della previsione di utile operativo. Il precedente obiettivo di 17,4 miliardi, con una tolleranza di un miliardo per lato, collocava il limite alto a 18,4 miliardi. Per arrivare al nuovo limite occorrerebbero circa 4,5 miliardi nel quarto trimestre, dopo i 4,7 miliardi del terzo. Per giudicare se quel ritmo è sostenibile, gli azionisti hanno due misure concrete da seguire nei prossimi conti. La prima è il patrimonio medio su cui maturano le commissioni. La seconda è il costo dei sinistri, che può assorbire una parte della crescita generata altrove.