Klarna presenterà i conti del terzo trimestre martedì 17 novembre, prima dell’apertura di Wall Street, e li discuterà con gli investitori alle 14:30 italiane. Per i tre mesi da luglio a settembre la società aveva previsto acquisti per 35–36 miliardi di dollari, ricavi per 940–980 milioni e un utile operativo rettificato fra 5 e 15 milioni. Prendendo il punto medio delle ultime due stime, su ogni 100 dollari di ricavi resterebbe circa un dollaro di utile operativo rettificato. Quanto arriva agli azionisti dipenderà anche dalle voci contabili escluse da questa misura e dalle imposte.

Quanto rende a Klarna ogni 100 dollari di acquisti

Il passaggio dagli acquisti ai ricavi è il primo conto da fare. Al centro degli intervalli indicati da Klarna, 35,5 miliardi di dollari di merce acquistata attraverso la piattaforma genererebbero 960 milioni di ricavi, pari a circa 2,70 dollari ogni 100 di acquisti. È una media su tutta l’attività. Nel totale confluiscono operazioni pagate subito e acquisti finanziati, mentre tra i ricavi figurano anche interessi e servizi. Per questo un aumento degli acquisti può produrre risultati diversi a seconda di quali prodotti crescono e di quanto costa finanziarli.

Il secondo passaggio è il margine sulle transazioni. Klarna lo calcola sottraendo ai ricavi i costi di elaborazione e gestione dei pagamenti, gli accantonamenti per perdite sui crediti e il costo della raccolta. Le previsioni depositate alla SEC collocano questo margine tra 340 e 360 milioni di dollari. Al punto medio si scende così a circa 99 centesimi ogni 100 dollari di acquisti, prima ancora di pagare il personale, sviluppare il prodotto o promuoverlo presso gli esercenti.

Perché la spesa commerciale pesa sui conti del trimestre

Il confronto più istruttivo è con aprile–giugno. Allora Klarna aveva registrato 36,6 miliardi di dollari di acquisti e 446 milioni di margine sulle transazioni. Dopo 355 milioni di spese operative rettificate restavano 91 milioni di utile operativo rettificato. Il conto economico riportava poi 27 milioni di utile operativo e 9 milioni di utile netto. Fra le rettifiche figuravano i compensi in azioni e gli ammortamenti. La forchetta di 5–15 milioni per il terzo trimestre riguarda il primo di questi tre risultati.

La direzione aveva anticipato in agosto che parte delle spese commerciali per l’avvio delle collaborazioni con nuovi operatori dei pagamenti sarebbe stata sostenuta prima dell’arrivo degli ordini. Per capire se questa spiegazione trova riscontro, martedì occorrerà leggere insieme due voci. Un margine sulle transazioni vicino alle attese e maggiori costi di marketing sarebbero coerenti con un investimento nella distribuzione. Un aumento degli accantonamenti per perdite inciderebbe invece già sul margine di ciascuna transazione. Le due dinamiche possono produrre lo stesso utile operativo, ma hanno conseguenze diverse anche dopo la fine della campagna commerciale.

PayPal e Scalapay finanziano il tempo che passa tra vendita e incasso

Per chi segue le azioni PayPal, il confronto parte dal bilancio. Il negoziante può ricevere il corrispettivo della vendita mentre il cliente sta ancora rimborsando le rate. Qualcuno deve finanziare quell’intervallo. Nell’accordo rinnovato nel novembre 2025, fondi e conti gestiti da KKR possono acquistare fino a 65 miliardi di euro di crediti idonei originati da PayPal in cinque mercati europei, Italia compresa, fino a marzo 2028. L’impegno rotativo arriva a 6 miliardi di euro. I rimborsi liberano risorse per altri acquisti, perciò il totale cumulativo può superare di molto l’impegno disponibile in un dato momento. PayPal conserva la valutazione delle richieste e la gestione del rapporto con i clienti.

Scalapay ha seguito una strada diversa. Nell’ottobre 2024 ha firmato con BNP Paribas un accordo di due anni e mezzo per finanziare, attraverso una cartolarizzazione, un portafoglio fino a 3 miliardi di euro di crediti idonei dell’Europa meridionale. La banca fornisce la quota di finanziamento senior, quella con priorità di rimborso. Il tetto contrattuale descrive la capacità dell’operazione. Per sapere quanta fosse effettivamente utilizzata a fine settembre occorrerebbe il saldo del portafoglio a quella data.

Il confronto offre un criterio concreto per leggere la trimestrale di Klarna. Gli accordi delle rivali mostrano come una piattaforma possa continuare a generare acquisti distribuendo parte del finanziamento a investitori esterni. Nei conti di Klarna, il numero che misura quanto rende questa crescita è il margine che rimane dopo aver elaborato i pagamenti, finanziato i crediti e coperto le perdite attese. Solo dopo quel passaggio si può valutare se l’investimento per conquistare nuovi esercenti abbia lasciato spazio all’utile.