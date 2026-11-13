Aviva guadagnava il 3,19% a Londra dopo aver comunicato premi danni in aumento del 19% a cambi costanti nei primi nove mesi del 2026. Nel pomeriggio del 13 novembre la Borsa di Londra indicava 763,2 pence per azione, contro i 739,6 pence della chiusura precedente, nella rilevazione consultata alle 17:28 italiane e diffusa con almeno 15 minuti di ritardo. Per capire che cosa sostiene il risultato industriale bisogna guardare a due numeri distinti. I premi lordi sottoscritti raggiungono 11,8 miliardi di sterline. Per ogni 100 sterline sulla base di competenza utilizzata nel rapporto tecnico, sinistri e spese ne assorbono 93,80.

Da dove vengono gli 11,8 miliardi di sterline?

Nel resoconto dei nove mesi Aviva precisa un dettaglio decisivo per il confronto. I dati 2026 comprendono Direct Line per tutti i nove mesi, mentre quelli del 2025 ne comprendevano soltanto tre. Una parte della crescita viene quindi dall’inclusione di sei mesi in più di attività della compagnia acquisita. Il 19% misura la variazione dei premi a cambi costanti e incorpora questa differenza di perimetro. Usarlo per stimare l’aumento medio della polizza di un automobilista darebbe una risposta sbagliata.

Regno Unito e Irlanda rappresentano 8,5 miliardi di sterline, circa il 72% della raccolta danni del gruppo. In questi mercati i premi delle coperture personali sono saliti del 54%, sostenuti da Direct Line e dal canale degli intermediari, mentre quelli delle coperture commerciali sono scesi del 5%. Aviva spiega di aver selezionato i rischi aziendali privilegiando i contratti con prezzi adeguati. In Canada il gruppo ha sottoscritto premi per 3,3 miliardi di sterline, il 2% in più a cambi costanti. La cifra arrotondata in sterline resta 3,3 miliardi anche nella colonna di un anno prima.

Quanto rimane dopo sinistri e spese?

Il rapporto combinato operativo, chiamato anche combined operating ratio, mette in relazione il costo dei sinistri e le spese con i ricavi assicurativi pertinenti. Aviva presenta il dato sia prima sia dopo l’attualizzazione. Prendendo la prima misura, per ogni 100 sterline la differenza fra ricavi e costi tecnici è salita da 5,60 a 6,20 sterline. Il guadagno è di 60 pence per 100 sterline. A parità di ricavi assicurativi per un milione di sterline, la stessa variazione corrisponderebbe a 6.000 sterline di risultato tecnico aggiuntivo.

È un esempio a base costante. Moltiplicare direttamente il 6,2% per gli 11,8 miliardi di premi lordi firmati produrrebbe invece una stima fuorviante. Un premio annuale sottoscritto a settembre copre anche mesi successivi al periodo del bilancio. Il confronto del rapporto tecnico riguarda i ricavi e i costi di competenza. Inoltre, il risultato finale per gli azionisti comprende altre attività, la componente finanziaria e le imposte. Per valutare anche un concorrente come Generali dopo i conti dei nove mesi occorre controllare il criterio di calcolo prima di mettere a confronto i due rapporti.

Che cosa ha migliorato il margine nei nove mesi

Aviva attribuisce il progresso all’adeguatezza dei prezzi rispetto ai rischi assicurati e all’andamento favorevole dei sinistri degli esercizi precedenti. In altre parole, hanno contato sia le condizioni a cui la compagnia ha venduto le polizze sia l’evoluzione degli impegni già assunti. Gli eventi meteorologici in Canada nel terzo trimestre hanno assorbito parte del beneficio. Utilizzando invece il valore attualizzato dei costi futuri, il rapporto combinato è stato dell’89,8%, contro il 90,4% di un anno prima. Anche in questa lettura il miglioramento è di 0,6 punti percentuali.

Per l’azionista che guarda oltre la seduta, il prossimo riscontro arriverà dal completamento dell’integrazione di Direct Line. Aviva prevede entro fine anno circa 130 milioni di sterline di risparmi cumulativi calcolati a regime su base annua. Si tratta del ritmo di risparmio atteso una volta realizzate le misure. Il conto economico mostrerà quanto di quel vantaggio sarà già maturato nel periodo e quanto passerà agli esercizi successivi.