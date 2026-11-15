Berkshire Hathaway ha chiuso settembre con circa il 65% del valore dei suoi investimenti azionari concentrato in cinque società. Alphabet, American Express, Apple, Bank of America e Coca-Cola valevano insieme circa 218 miliardi di dollari, secondo un calcolo basato sulla trimestrale. Prima della scadenza di lunedì 16 novembre per il deposito del modulo 13F, chi segue le azioni Berkshire Hathaway conosce quindi i nomi e il peso complessivo. Per ricostruire come si sono mosse le singole partecipazioni serve un’altra informazione: il numero di azioni in portafoglio alla fine di giugno e alla fine di settembre.

Da dove vengono i 218 miliardi di dollari

La nota 4 del bilancio trimestrale di Berkshire Hathaway assegna agli investimenti azionari valutati al valore corrente un totale di 335,515 miliardi di dollari. Moltiplicando questo importo per il 65% si ottengono circa 218,1 miliardi. È una stima perché la società comunica la percentuale senza decimali. L’elenco delle cinque maggiori partecipazioni segue l’ordine alfabetico: la prima posizione di Alphabet nella frase del bilancio non dice quanto valga rispetto ad Apple o ad American Express.

Anche a dicembre 2025 le prime cinque partecipazioni rappresentavano il 65%, ma l’intero portafoglio di riferimento valeva allora 297,778 miliardi. La stessa percentuale applicata a quella base restituisce circa 193,6 miliardi. In nove mesi il valore aggregato delle cinque maggiori posizioni alle due date è quindi salito di circa 24,5 miliardi. Attribuire la differenza ad acquisti sarebbe un errore: si confrontano valori di mercato, e persino la composizione del gruppo delle prime cinque può cambiare nel tempo.

Come riconoscere un acquisto quando si muove anche il prezzo

Il 13F è la dichiarazione trimestrale con cui i gestori soggetti all’obbligo comunicano le posizioni in determinati titoli. La verifica nell’archivio pubblico EDGAR di domenica 15 novembre restituisce per Berkshire, come ultimo modulo 13F-HR, quello depositato il 14 agosto e riferito al 30 giugno. La SEC indica lunedì 16 novembre come termine per il trimestre concluso a settembre. Il documento descriverà le consistenze a fine trimestre: anche quando sarà disponibile, un lettore non vi troverà il portafoglio aggiornato alla giornata di lunedì.

Un esempio chiarisce come leggerlo. Cento azioni a 200 dollari valgono 20 mila dollari. Tre mesi dopo, con le stesse cento azioni a 220 dollari, la partecipazione vale 22 mila dollari. Se invece a fine trimestre compaiono 95 azioni a 220 dollari, il valore sale comunque a 20.900 dollari, benché i pezzi detenuti siano scesi del 5%. Per Apple, Alphabet e Bank of America il confronto corretto partirà dalle quantità della medesima classe di azioni, tenendo conto di eventuali frazionamenti. Il saldo fra due date rivela la variazione netta, senza indicare quando sia avvenuta ciascuna operazione o a quale prezzo.

Quanto pesa davvero American Express

Su American Express Berkshire offre già un riscontro più preciso. Al 30 settembre dichiara di detenere 151,6 milioni di azioni ordinarie, pari al 22,6% delle azioni in circolazione della società. Quel 22,6% risponde alla domanda «quanta American Express possiede Berkshire?». Il 65% risponde invece alla domanda «quanto pesano insieme cinque investimenti nel portafoglio azionario di Berkshire?». Confondere i denominatori porterebbe ad attribuire a una singola società una concentrazione che il bilancio riferisce a cinque.

Anche i confini del portafoglio contano. Nel bilancio le azioni ordinarie di Kraft Heinz e Occidental sono contabilizzate separatamente con il metodo del patrimonio netto. La ferrovia BNSF e le attività assicurative controllate fanno parte del gruppo, ma il loro valore non entra nei 335,5 miliardi della nota 4. Il prossimo 13F aiuterà a capire se Berkshire ha aumentato o ridotto determinate posizioni quotate. Per misurare quanto un azionista del gruppo sia esposto all’andamento di quelle società, la lettura va poi ricondotta al bilancio dell’intero conglomerato.