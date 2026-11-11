Elettrodomestici, spendi 300 euro in più per risparmiarne 60 l’anno: servono 5 anni per recuperare la differenza, ecco il conto prima dell’acquisto

Gli elettrodomestici più efficienti possono costare di più all’acquisto: con un sovrapprezzo di 300 euro e minori spese elettriche per 60 euro all’anno, il recupero semplice richiede cinque anni. È un calcolo ipotetico, non una promessa riferita a un modello in vendita.

Il risultato presume un risparmio costante, utilizzo regolare e assenza di ulteriori differenze di costo. Prima di scegliere, occorre verificare che queste condizioni siano plausibili per la propria casa.

Da dove vengono i 60 euro

Supponiamo che due apparecchi comparabili differiscano di 200 kWh di consumo annuo e che il costo variabile evitabile sia di 0,30 euro per kWh. La moltiplicazione dà 60 euro l’anno. Il prezzo dell’energia è un’ipotesi illustrativa, non una tariffa ufficiale o un’offerta commerciale.

Dividendo il maggior prezzo di 300 euro per 60 si ottengono cinque anni. Dopo tre anni il risparmio cumulato sarebbe 180 euro: resterebbero 120 euro da recuperare. Dopo cinque anni si raggiungerebbe il pareggio semplice.

Il risultato cambia con la bolletta

A parità di 200 kWh risparmiati, con un costo variabile di 0,20 euro il beneficio annuo scende a 40 euro e il tempo sale a 7,5 anni. A 0,40 euro il beneficio raggiunge 80 euro e il tempo scende a 3,75 anni. Nessuno dei tre valori rappresenta una previsione.

Le quote fisse della bolletta che restano uguali non vanno attribuite ai kWh evitati. Usare il totale della fattura diviso i consumi può quindi sovrastimare il risparmio ottenibile riducendo soltanto l’energia utilizzata.

Leggere l’etichetta, poi considerare l’uso reale

La guida ENEA sull’etichetta energetica spiega che le informazioni sui consumi permettono il confronto dei costi di esercizio a parità di caratteristiche. Bisogna leggere anche unità e periodo del dato: i consumi dichiarati possono riferirsi a condizioni standard che differiscono dalle abitudini domestiche.

Capacità, durata dei programmi e frequenza d’impiego devono essere coerenti nel confronto. Un apparecchio più grande può avere una buona classe energetica senza essere la scelta con il consumo assoluto più basso per chi utilizza poco spazio.

Infine, cinque anni è un tempo di recupero non attualizzato: non considera il valore del denaro nel tempo, riparazioni o differenze nella vita utile. Se il vecchio apparecchio funziona ancora, il confronto richiede anche il costo complessivo della sostituzione, anziché il solo sovrapprezzo fra due modelli nuovi.

Altri strumenti per organizzare entrate e uscite sono raccolti nella sezione finanza personale.