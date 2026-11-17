Le azioni Apple hanno recuperato parte delle perdite prima dell’apertura di Wall Street. Martedì 17 novembre 2026, dopo aver toccato 351,10 dollari alle 13:00 italiane, il titolo è risalito a 352,35 dollari alle 14:31, a 43 centesimi dalla chiusura di lunedì. Il ribasso si è così ridotto dallo 0,48% del minimo allo 0,12%. A circa un’ora dall’apertura del Nasdaq, un’azione Apple costa ancora circa 39 volte l’utile per azione realizzato nell’ultimo esercizio.

Perché conta il recupero dai minimi

Per chi segue Apple, il movimento più ampio resta quello di lunedì. Nella seduta ordinaria il titolo aveva perso 3,49 dollari per azione, quasi l’1%. Martedì mattina, invece, gli scambi sono passati da entrambi i lati della chiusura precedente. Poco prima di mezzogiorno, ora italiana, il rialzo era arrivato a 65 centesimi per azione. Un’ora dopo il prezzo segnava una perdita di 1,68 dollari. Per chi deve confrontare la performance di Apple con quella di altri titoli tecnologici, scegliere lo stesso istante di rilevazione evita di attribuire un vantaggio o uno svantaggio al semplice passaggio del tempo.

Su un orizzonte più lungo, il calo cambia poco la valutazione di Apple. A 352,35 dollari il rapporto tra prezzo e utili è di 39,24. Alla chiusura di lunedì era di 39,29. Il calcolo indica quanti dollari il mercato riconosce oggi per ciascun dollaro di utile annuo attribuibile a un’azione. L’evoluzione dei profitti ha quindi un peso ben diverso dai pochi centesimi che separano i due prezzi.

I numeri del premercato Apple

352,35 dollari alle 14:31 italiane. Il confronto con i 352,78 dollari della chiusura di lunedì dà un calo dello 0,12%.

Il confronto con i 352,78 dollari della chiusura di lunedì dà un calo dello 0,12%. 353,43 dollari alle 11:59. Al massimo rilevato nella prima parte del premercato il titolo guadagnava lo 0,18%.

Al massimo rilevato nella prima parte del premercato il titolo guadagnava lo 0,18%. 351,10 dollari alle 13:00. Tra il massimo e il minimo del mattino sono passati 2,33 dollari per azione. Alle 14:31 Apple ne aveva recuperati 1,25.

Il Nasdaq riportava anche il miglior prezzo disponibile in acquisto e in vendita. Alle 14:31 erano rispettivamente 352,21 e 352,75 dollari. I 54 centesimi di divario superavano i 43 centesimi che separavano l’ultimo scambio dalla chiusura precedente. Per chi in quel momento avesse comprato al miglior prezzo offerto dai venditori, il costo sarebbe stato di soli tre centesimi inferiore alla chiusura di lunedì.

Il contesto dei conti Apple

Il riferimento per il multiplo è il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso il 26 settembre. Apple ha registrato 8,98 dollari di utile per azione diluita, contro 7,46 dollari un anno prima, con una crescita di circa il 20,4%. Nello stesso periodo l’utile netto è passato da 112 a 132,2 miliardi di dollari. Il numero medio di azioni utilizzato per calcolare l’utile diluito è sceso da circa 15 a 14,72 miliardi. Ogni azione ha quindi beneficiato sia dell’aumento dei profitti sia del minor numero di titoli tra cui ripartirli.

Cosa monitorare all’apertura di Wall Street

Il primo confronto, alle 15:30 italiane, sarà con 352,78 dollari. Un’apertura sopra quel livello cancellerebbe il piccolo ribasso del premercato. Per recuperare anche l’intera perdita di lunedì, invece, Apple dovrebbe tornare a 356,27 dollari, la chiusura di venerdì. Fra i due traguardi corrono 3,49 dollari per azione. Nei primi minuti di seduta conterà anche vedere se, con l’arrivo degli ordini all’apertura, si restringerà la distanza fra i prezzi di acquisto e di vendita osservata nel premercato.