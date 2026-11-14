Apple e Meta dovranno ricevere copia dell’ordinanza con cui il tribunale federale del distretto settentrionale dell’Illinois ha vietato in via permanente ai funzionari convenuti di fare pressione per la rimozione di un’app dall’App Store e di un gruppo da Facebook. Il giudice Jorge Alonso ha firmato il provvedimento il 13 novembre. Un dettaglio chiarisce a chi spetta agire adesso: sono i legali del governo ad avere sette giorni per notificare la decisione. Per gli utenti, ricevere quella comunicazione e ritrovare un contenuto online sono due eventi distinti.

Perché un gruppo di Chicago e un’app sono finiti nella stessa causa

Kassandra Rosado aveva aperto su Facebook il gruppo ICE Sightings – Chicagoland per condividere informazioni sulle attività dell’agenzia federale per l’immigrazione nell’area di Chicago. Secondo FIRE, l’organizzazione che rappresenta i ricorrenti, nell’autunno del 2025 la comunità era arrivata a quasi 100 mila iscritti. La cifra misura la dimensione raggiunta allora dal gruppo. Per una piccola impresa o un residente che vi cercava informazioni sul quartiere, perdere l’accesso significava perdere un canale costruito da altre persone della stessa zona.

Il secondo ricorrente, Kreisau Group, aveva sviluppato Eyes Up. Gli utenti potevano inviare filmati delle attività degli agenti, che i moderatori esaminavano prima della pubblicazione su una mappa. Qui la decisione contestata riguardava l’accesso al negozio di applicazioni di Apple. Nel primo caso il gestore della piattaforma poteva disabilitare una comunità già attiva. Nel secondo poteva interrompere il canale attraverso il quale nuovi utenti trovavano e scaricavano il software. La causa, avviata a febbraio, ha riunito queste due modalità di distribuzione intorno alla stessa domanda sulle pressioni del governo.

Chi è vincolato dall’ordinanza e che cosa succede entro sette giorni

Il testo dell’ordinanza definitiva del tribunale dell’Illinois nomina il procuratore generale e il segretario alla Sicurezza interna nelle loro funzioni ufficiali. Il divieto si estende ai soggetti indicati che agiscono o hanno agito per loro conto. Copre sia le richieste formali sia le pressioni informali affinché Facebook sopprima il gruppo o Apple escluda Eyes Up. Copre anche la minaccia di sanzioni qualora le società decidano di consentire o ripristinare l’accesso.

Entro la fine del settimo giorno i legali del governo devono informare per iscritto i funzionari interessati e i responsabili competenti dei due dipartimenti. Devono inoltre inviare una comunicazione via email ad Apple e Meta, raggiungendo anche le persone contattate in precedenza sulle rimozioni. Ai legali dei ricorrenti spetta ricevere una copia dell’avviso e l’indicazione dei destinatari. È un obbligo verificabile: permette di ricostruire chi ha ricevuto le istruzioni e con quale contenuto.

Che cosa può cambiare per chi distribuisce applicazioni o gestisce una comunità

Per chi segue le azioni Apple o il business di Meta, il punto riguarda il potere di decidere quali prodotti e contenuti raggiungono gli utenti. L’ordinanza limita l’intervento dei funzionari in due casi identificati. Lascia alle aziende le scelte che derivano dall’applicazione autonoma delle loro regole. La scadenza dei sette giorni riguarda la notifica: uno sviluppatore non può leggerla come garanzia di ritrovare l’app nello store entro quella data, né un amministratore come promessa di riattivazione del suo gruppo.

La novità di novembre è la durata della tutela. Accogliendo una richiesta congiunta delle parti, il tribunale ha reso permanente il provvedimento preliminare e ha chiuso le domande della causa. Per valutare eventuali effetti economici servirebbero altri dati, come entrate da commissioni, inserzioni interessate o costi di gestione. Il documento giudiziario non li quantifica. Offre invece un elemento concreto a chi dipende dalla distribuzione digitale: quando una decisione viene contestata, identificare chi l’ha presa e quali pressioni ha ricevuto può contare quanto conoscere le regole pubblicate dalla piattaforma.