Roaming in traghetto: il telefono mostra ancora 20 giga disponibili quando la nave lascia il porto, ma quel numero non dice quanto costerà inviare una foto un’ora più tardi. Finché il cellulare è collegato a una rete terrestre coperta dal proprio piano, usa le condizioni previste per quella rete. Se si registra su una rete mobile marittima che trasporta il traffico via satellite, le condizioni possono cambiare anche se l’icona dei dati resta accesa e l’app dell’operatore continua a mostrare gli stessi giga. La prima verifica da fare riguarda il nome della rete, non il consumo residuo.

La tariffa segue il collegamento, non la bandiera del traghetto

Immaginiamo una traversata fra due porti dell’Unione europea. In partenza il telefono riceve un segnale da terra. Più avanti quel segnale si indebolisce e la selezione automatica può registrare il dispositivo sulla rete offerta a bordo. Le domande e risposte della Commissione europea sul roaming distinguono le reti mobili terrestri dai sistemi non terrestri di navi e aerei: a questi ultimi non si applicano i massimali di prezzo del roaming a tariffa nazionale. Non basta dunque partire e arrivare nell’UE per concludere che tutto il traffico della traversata sia incluso.

Vale anche il ragionamento inverso: stare sul ponte di una nave non implica automaticamente un sovrapprezzo. Vicino al porto il telefono può continuare ad agganciarsi a un operatore terrestre. Conta quale rete lo serve in quel momento e quali condizioni prevede il piano, inclusi gli eventuali limiti di uso corretto all’estero. Non esiste una distanza universale dalla costa alla quale il passeggero possa cambiare impostazioni con la certezza di precedere il passaggio di rete.

Quali segnali guardare prima di riaccendere i dati

Nelle impostazioni della SIM si può controllare il nome dell’operatore a cui il dispositivo è registrato. Il nome può cambiare rispetto a quello visto in porto: una sigla sconosciuta non prova da sola un sovrapprezzo, ma è una buona ragione per lasciare spenti i dati finché non la si identifica. Gli operatori devono avvertire quando il cliente si collega a una rete non terrestre e fornire informazioni sui relativi costi. Leggere il messaggio per intero è più utile che affidarsi alle tacche del segnale: quelle indicano la ricezione, non la tariffa.

C’è poi il traffico che parte senza una decisione esplicita. Una copia automatica delle foto o un aggiornamento in sottofondo possono usare la rete anche con lo schermo spento. La Commissione ricorda la protezione che interrompe il servizio dati al raggiungimento della soglia di spesa prevista, salvo diversa scelta del cliente. È una salvaguardia per limitare il conto, non una quantità di traffico marittimo gratuita. Il prezzo per megabyte o per pacchetto va verificato presso il proprio operatore, senza ricavarlo dalla tariffa nazionale.

Modalità aereo e Wi-Fi della nave risolvono due problemi diversi

Per evitare che il telefono si registri automaticamente sulla rete mobile di bordo si può attivare la modalità aereo prima di lasciare il porto. Se serve una connessione, si può poi riattivare soltanto il Wi-Fi, controllando che la rete cellulare resti disattivata. Il Wi-Fi della compagnia può offrire accesso gratuito limitato oppure un pacchetto a pagamento: prezzo, durata e dispositivi ammessi dipendono dall’offerta della nave, separata dal contratto della SIM. Prima dello sbarco conviene verificare di essere tornati su una rete terrestre compresa nel piano prima di riabilitare i dati mobili. Altre guide sui costi di viaggio sono nella sezione Finanza personale.