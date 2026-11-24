Analog Devices chiude il quarto trimestre con ricavi record di 4,373 miliardi di dollari, ma prevede per il trimestre successivo un utile rettificato per azione di 3,82 dollari al valore centrale, contro i 4,06 appena realizzati. Il calo implicito è del 5,9% su base trimestrale. I risultati diffusi il 24 novembre mostrano dunque due movimenti diversi: una forte espansione rispetto all’anno precedente e una previsione di redditività per azione meno favorevole rispetto all’ultimo trimestre.

La distinzione è decisiva per leggere i conti di Analog Devices, produttore di semiconduttori analogici: il dato atteso non indica un calo dei ricavi annuali e non riguarda l’utile netto complessivo. È una stima dell’utile per singola azione, rettificata secondo i criteri della società e riferita al primo trimestre dell’esercizio 2027.

Il record dei ricavi e il confronto corretto sugli utili

Nel comunicato sui risultati del quarto trimestre e dell’esercizio 2026, pubblicato alle 13:01 italiane, Analog Devices indica ricavi trimestrali in aumento del 42% rispetto ai 3,076 miliardi dell’anno precedente. Il periodo si chiude il 31 ottobre 2026: non coincide quindi con il quarto trimestre dell’anno solare, ancora in corso.

L’utile diluito per azione secondo i principi contabili GAAP sale da 1,60 a 3,40 dollari. Quello rettificato passa invece da 2,26 a 4,06 dollari, con una crescita indicata dalla società dell’80%. Sono confronti annuali omogenei all’interno di ciascuna definizione. Confrontare direttamente 3,40 con 4,06 come se fossero risultati di due periodi diversi sarebbe sbagliato: descrivono lo stesso trimestre con criteri differenti.

La rettifica serve a presentare una misura alternativa della performance; non sostituisce il risultato contabile. Per valutare il gruppo occorre leggere entrambe le serie e la riconciliazione allegata al comunicato, perché le voci escluse possono modificare la distanza fra utile dichiarato e utile rettificato. Nell’intero esercizio i ricavi raggiungono 15,179 miliardi, contro 11,020 miliardi: un aumento del 38% secondo gli arrotondamenti societari.

Il calcolo che separa fatturato e utile atteso

Per il primo trimestre dell’esercizio 2027 la società prevede ricavi di 4,4 miliardi, con un intervallo di 150 milioni sopra o sotto il valore centrale. Il confronto con i 4,373 miliardi appena realizzati produce una crescita sequenziale dello 0,6%: la formula è (4,4 ÷ 4,373 − 1) × 100. Il punto centrale della previsione suggerisce quindi una sostanziale stabilità del fatturato, non un nuovo salto simile a quello osservato nel confronto annuale.

Per l’utile rettificato per azione, invece, l’intervallo previsto è 3,62–4,02 dollari, intorno al valore centrale di 3,82. Il calcolo (3,82 ÷ 4,06 − 1) × 100 restituisce −5,9%. Anche l’estremo superiore dell’intervallo resta leggermente sotto il risultato del quarto trimestre. È una proprietà della previsione pubblicata, non la certezza che il risultato effettivo sarà inferiore: la società potrebbe realizzare valori diversi dalla stima.

Non si può attribuire automaticamente questa differenza a un’unica causa. L’utile per azione dipende anche dalle imposte, dalle componenti finanziarie e dal numero di azioni utilizzato nel calcolo. La lettura prudente è che fatturato e redditività per azione non procedono necessariamente allo stesso ritmo; il solo record dei ricavi non esaurisce l’analisi della prospettiva trimestrale.

La crescita oltre l’IA: attenzione al denominatore

Il management segnala il contributo delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, dai data center alle apparecchiature automatiche di collaudo. Aggiunge però che oltre due terzi della crescita dell’esercizio 2026 provengono da opportunità non incentrate sull’IA. Questo dato aiuta a capire quanto la ripresa sia distribuita, ma va letto con il denominatore corretto.

La società parla della quota dell’incremento dei ricavi, non della quota dei ricavi totali. Non significa dunque che oltre due terzi dell’intero fatturato siano estranei all’IA. Trasformare una percentuale della crescita in una percentuale delle vendite attribuirebbe al comunicato un’informazione che non fornisce. Per l’investitore la conseguenza concreta è evitare di valutare Analog Devices come una semplice replica del ciclo dei grandi processori per l’intelligenza artificiale.

Che cosa verificare nei prossimi risultati

I prossimi conti permetteranno di confrontare i ricavi effettivi con l’intervallo 4,25–4,55 miliardi e l’utile rettificato per azione con 3,62–4,02 dollari. Andrà verificato anche se la crescita delle attività non incentrate sull’IA mantiene la stessa ampiezza. Il punto da monitorare è la capacità di trasformare la domanda in redditività per azione, distinguendo il miglioramento annuale già realizzato dalle aspettative sequenziali ancora da confermare.