AMD ha chiuso la seduta del 19 novembre 2026 a 489,19 dollari, in calo del 7,72%, dopo la pubblicazione di un rapporto di Hunterbrook Media sui rapporti tra la filiera dei suoi server e società cinesi. Il dato del Nasdaq si riferisce alla chiusura ordinaria delle 16:00 di New York, le 22:00 italiane. La società ha respinto la ricostruzione, sostenendo che rappresenta in modo scorretto le proprie pratiche commerciali e relazioni. Le contestazioni restano accuse attribuite alla fonte, non violazioni accertate dalle autorità.

Perché il caso conta per gli azionisti

Il rischio economico riguarda la possibilità che controlli più severi sulle esportazioni rallentino consegne, richiedano ulteriori autorizzazioni o restringano l’accesso ad alcuni clienti. Per chi segue le azioni AMD, il punto è distinguere tre elementi: l’esposizione commerciale documentata, le ipotesi formulate dal rapporto e l’eventuale effetto futuro su ricavi e margini. Il ribasso in Borsa misura una reazione degli investitori, ma non certifica la fondatezza di un’accusa.

I numeri della seduta e dell’esposizione geografica

Chiusura ordinaria: 489,19 dollari , contro 530,14 dollari della seduta precedente, con una perdita di 40,95 dollari per azione.

, contro 530,14 dollari della seduta precedente, con una perdita di 40,95 dollari per azione. Variazione giornaliera: −7,72% , calcolata sul precedente prezzo di chiusura. Il dato non va confuso con le oscillazioni successive negli scambi fuori orario.

, calcolata sul precedente prezzo di chiusura. Il dato non va confuso con le oscillazioni successive negli scambi fuori orario. Cina, Hong Kong inclusa: 7,751 miliardi di dollari di ricavi nell’esercizio 2025, contro 6,231 miliardi nel 2024, secondo il bilancio AMD. La crescita è di circa il 24,4% e il peso sul fatturato consolidato 2025 è del 22,4%.

Queste ultime cifre derivano dal Form 10-K ufficiale di AMD. La classificazione geografica utilizza l’indirizzo di fatturazione del cliente: non identifica necessariamente il luogo in cui ogni processore viene installato. Soprattutto, quel 22,4% non rappresenta una stima dei ricavi illegali, bloccati o destinati a scomparire.

Che cosa sostiene Hunterbrook e che cosa non dimostra

Il rapporto originale è stato pubblicato il 19 novembre alle 10:27 EST, le 16:27 italiane. Hunterbrook sostiene che IEIT Systems, produttore cinese di server, abbia incorporato nuove versioni del firmware AMD dopo l’inserimento nella lista statunitense delle entità soggette a restrizioni. Il firmware è il software di basso livello che permette all’hardware di avviarsi e funzionare.

Secondo gli autori, almeno sei versioni più recenti compaiono negli aggiornamenti successivi alla designazione, con un file pubblicato il 19 ottobre. Il rapporto descrive inoltre somiglianze tra il software distribuito da IEIT e quello presente presso Maginfra, Kaytus e Aivres. Sono risultati dell’analisi di Hunterbrook, non verifiche tecniche eseguite da TradingCenter.

Lo stesso rapporto ammette di non sapere come IEIT abbia ottenuto il codice e se esistesse una licenza applicabile. Una corrispondenza tra file non identifica da sola il soggetto che li ha trasferiti né dimostra un’esportazione illecita. Hunterbrook Capital, affiliata alla testata, dichiara una posizione corta su AMD e posizioni lunghe su un paniere di titoli comparabili: ha quindi un interesse finanziario nell’andamento relativo delle quotazioni.

La risposta di AMD e il contesto ufficiale

In una dichiarazione del portavoce riportata da CNBC, AMD contesta la rappresentazione delle proprie attività e afferma di rispettare le norme statunitensi sui controlli all’esportazione, mantenendo procedure rigorose per la conformità delle operazioni globali. La dichiarazione aggiorna il quadro rispetto al rapporto iniziale, nel quale Hunterbrook scriveva di non avere ricevuto risposte entro la propria scadenza.

Il Federal Register del 28 marzo 2025 documenta l’inclusione di Inspur Electronic Information Industry, con IEIT Systems tra gli alias, nell’Entity List. La voce prevede una licenza per gli articoli soggetti alle regole EAR e una politica di diniego. È un provvedimento sulla controparte: non costituisce, di per sé, un accertamento contro AMD.

Cosa monitorare per valutare l’impatto economico

Le informazioni decisive saranno eventuali chiarimenti documentati sulla provenienza del firmware, sulle autorizzazioni pertinenti e sui controlli svolti lungo la distribuzione. Per tradurre il caso in una valutazione finanziaria servirebbero poi indicazioni specifiche su ordini, consegne o costi interessati: senza questi elementi, attribuire una perdita di fatturato al rapporto sarebbe una stima priva di base sufficiente.

Un eventuale ritardo può rinviare un incasso senza cancellare la vendita; un divieto può invece ridurre il mercato accessibile. Sono scenari diversi, da non sommare automaticamente. Il punto da seguire nelle prossime comunicazioni societarie è se emergano effetti concreti sulle previsioni economiche, oltre alla volatilità del titolo.