Amazon e SK tornano al centro della strategia sudcoreana sull’intelligenza artificiale: sabato 21 novembre il presidente Lee Jae-myung ha visitato il cantiere del data center di Ulsan sviluppato dal gruppo coreano con Amazon Web Services. Secondo Reuters e Yonhap, Lee ha sollecitato rapidità nella realizzazione delle infrastrutture per l’IA, affrontando anche il problema della disponibilità di lavoratori.

Per chi segue le azioni Amazon, la notizia riguarda soprattutto i tempi con cui una capacità annunciata può diventare operativa. La visita dà rilievo politico al cantiere, mentre il valore economico futuro dipenderà dal completamento degli impianti, dalla disponibilità dei servizi e dal loro utilizzo da parte dei clienti. Il sabato non offre una reazione della seduta ordinaria di Wall Street da attribuire all’evento.

I numeri del progetto e il calendario

Reuters riporta una stima di investimento di 7.000 miliardi di won, circa 5,2 miliardi di dollari, fino al 2029, attribuita al ministero della Scienza e risalente all’anno scorso. L’avvio operativo è previsto nel secondo semestre del 2027. La capacità iniziale indicata è di 103 megawatt entro il 2029, con piani di espansione successiva verso quasi 900 megawatt.

Questi valori descrivono fasi differenti. I 103 megawatt non sono capacità già disponibile oggi e l’espansione verso 900 megawatt resta un obiettivo futuro. Allo stesso modo, la cifra da 5,2 miliardi citata per il progetto non rappresenta un nuovo stanziamento annunciato durante la visita presidenziale.

Che cosa era già stato deciso da SK e AWS

Il comunicato originale di SK sulla partnership con AWS, diffuso nel giugno 2025, descrive un accordo strategico di 15 anni e colloca già nel 2027 l’inizio previsto delle attività. SK guida la costruzione del data center, mentre AWS realizza la propria AI Zone per offrire servizi cloud e di intelligenza artificiale ai clienti in Corea del Sud.

Il documento associa il progetto alle competenze del gruppo coreano nelle reti, nei semiconduttori e nell’energia. Richiama inoltre la disponibilità locale di infrastrutture energetiche e collegamenti: elementi che spiegano la scelta del sito e che devono funzionare insieme agli edifici e ai server.

Per valutare la novità di oggi occorre quindi separare l’accordo industriale, già noto, dall’intervento politico sul suo avanzamento. Sommare automaticamente al progetto altri programmi di investimento annunciati dalle società produrrebbe un totale privo di un perimetro omogeneo.

Il vincolo dei lavoratori entra nella corsa all’IA

Yonhap riferisce che durante la visita è emersa la difficoltà di reperire manodopera per il cantiere. Il tema rende concreta la richiesta di accelerazione: la competizione nell’intelligenza artificiale passa anche dalla capacità di costruire e attrezzare gli impianti, oltre che dallo sviluppo dei modelli.

Dal punto di vista economico, un investimento annunciato e un servizio disponibile ai clienti sono due momenti distinti. Tra i due ci sono opere civili, collegamenti, installazione delle apparecchiature e verifiche operative. Un ritardo in una fase può spostare il momento in cui la capacità comincia a sostenere l’attività commerciale. Le fonti consultate non quantificano un eventuale ritardo di Ulsan né un impatto sui risultati di Amazon.

Anche la potenza espressa in megawatt richiede una lettura prudente: misura una dimensione infrastrutturale e non coincide con ricavi, margini o numero di clienti. Per tradurla in risultati economici occorrerebbero informazioni sull’effettiva messa in servizio, sul grado di utilizzo, sui prezzi dei servizi e sui costi sostenuti.

La verifica decisiva sarà l’entrata in funzione

Il prossimo riferimento concreto resta l’avvio previsto nella seconda metà del 2027. Gli aggiornamenti utili saranno quelli che documenteranno l’avanzamento del cantiere, l’installazione delle infrastrutture e la disponibilità commerciale dei servizi. Consentiranno di capire se la richiesta di accelerare si traduca in tappe effettivamente completate.

La visita di Lee segnala la priorità attribuita al progetto; il calendario industriale resta il criterio con cui misurarne l’esecuzione. Per gli investitori, il passaggio da una capacità prevista a una capacità utilizzata sarà più informativo del solo aumento delle dimensioni annunciate.