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Spese di coppia, pagate 750 euro a testa ma uno sacrifica il doppio dello stipendio: cosa succede con redditi mensili di 1.000 e 2.000 euro

Di
Fabrizio Nicolosi
Del
TradingCenter.it

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Spese di coppia: gestione condivisa del bilancio domestico
Spese di coppia: 750 euro pesano il 75% di uno stipendio da 1.000 euro e il 37,5% di uno da 2.000. Il confronto con la divisione proporzionale.
In sintesi
  • La stessa quota in euro può assorbire percentuali diverse del reddito.
  • Nell’esempio, il metodo proporzionale assegna 500 e 1.000 euro.
  • Il criterio va concordato considerando anche impegni e lavoro di cura.

Le spese di coppia divise a metà possono avere un peso molto diverso sui due stipendi: 750 euro rappresentano il 75% di un reddito netto mensile di 1.000 euro e il 37,5% di uno da 2.000. La quota è uguale, ma l’incidenza è doppia per chi guadagna meno.

Questo è un esempio illustrativo, costruito su entrate e costi ipotetici. Serve a confrontare due criteri di ripartizione; non descrive una coppia reale né stabilisce una regola valida per tutte le famiglie.

Quanto rimane dopo le spese comuni

Supponiamo che affitto, bollette e acquisti condivisi valgano complessivamente 1.500 euro al mese. Con il pagamento a metà, al partner con reddito di 1.000 euro restano 250 euro; a quello con 2.000 euro ne restano 1.250. Queste somme devono ancora coprire eventuali spese individuali, debiti personali e risparmio.

Il totale residuo della coppia è sempre 1.500 euro. Cambia la sua distribuzione: il metodo scelto incide sull’autonomia economica di ciascuno, anche quando il bilancio complessivo sembra equilibrato.

Il calcolo proporzionale

Le entrate totali sono 3.000 euro. Il primo stipendio ne costituisce un terzo, il secondo due terzi. Applicando queste proporzioni ai 1.500 euro di spese, i versamenti diventano rispettivamente 500 e 1.000 euro. Entrambi destinano così il 50% del proprio stipendio alle uscite comuni.

Rispetto alla divisione a metà, il primo versa 250 euro in meno e il secondo 250 euro in più. Restano 500 e 1.000 euro. La formula è: spese condivise moltiplicate per il reddito individuale, divise per le entrate totali.

Prima della percentuale serve un accordo

Occorre decidere quali uscite siano davvero comuni. Vacanze, automobile e acquisti personali possono richiedere criteri differenti. Vanno inoltre considerati redditi variabili, obblighi preesistenti e attività di cura non retribuite: la sola busta paga non racconta tutto il contributo alla vita familiare.

La guida alla pianificazione della Banca d’Italia invita a mettere in relazione entrate, uscite e obiettivi. Il criterio proporzionale qui presentato è un’elaborazione redazionale, non una prescrizione della banca centrale.

Una verifica periodica permette di correggere l’accordo quando cambiano lavoro o spese. Annotare importi e scadenze riduce gli equivoci; separare il fondo comune dalle somme personali rende più leggibile ciò che ciascuno può spendere.

Altri strumenti per organizzare entrate e uscite sono raccolti nella sezione finanza personale.

Ritratto di Fabrizio Nicolosi

Fabrizio Nicolosi

Proprietario e fondatore di TradingCenter.it — Amministratore d’impresa

Fabrizio Nicolosi è proprietario e fondatore di TradingCenter.it e amministratore d’impresa. Segue la direzione del progetto, lo sviluppo del sito e il coordinamento delle attività digitali. Si occupa anche di contenuti su economia, mercati…

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