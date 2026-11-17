L’inflazione italiana di ottobre sale al 5,5% rispetto a un anno prima. Eppure, nello stesso comunicato, l’Istat riduce dal 2,5% al 2,3% la stima del rincaro del carrello della spesa. A spiegare come possano convivere le due correzioni basta guardare a due voci che sullo scontrino del supermercato si vedono poco: la casa, comprese le utenze, e i trasporti. Insieme spiegano circa due terzi dell’aumento annuo del costo della vita. E per chi paga l’elettricità sul mercato tutelato, il salto più brusco è arrivato proprio fra settembre e ottobre.

Quanto cambia rispetto alla prima lettura

Nei dati definitivi sui prezzi al consumo pubblicati dall’Istat il 17 novembre il tasso annuo passa dal 4,2% di settembre al 5,5% di ottobre. Ci sono quindi due confronti da tenere distinti. Rispetto a settembre, l’inflazione ha accelerato di 1,3 punti percentuali. Rispetto alla prima rilevazione di ottobre, quando si stimava un 5,4%, la correzione è di un decimo di punto. Anche il rincaro misurato nell’arco del singolo mese sale di un decimo, dallo 0,9% all’1%. Per ritrovare un tasso annuo vicino a quello attuale occorre tornare all’agosto 2023, quando i prezzi crescevano del 5,4%.

Dove si concentrano i rincari: casa, energia e trasporti

La divisione che comprende abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili contribuisce per 2,301 punti all’inflazione annua. I trasporti aggiungono 1,432 punti. Sommando i due contributi si arriva a 3,73 punti sui 5,5 complessivi, circa il 68% del totale. Il calcolo tiene conto sia della variazione dei prezzi sia del peso di ogni divisione nei consumi. Vale per l’aumento maturato in dodici mesi: per interpretare il solo salto fra settembre e ottobre occorre guardare anche alle variazioni mensili.

Il caso più netto è l’elettricità. Sul mercato tutelato il prezzo rilevato dall’Istat sale del 34,1% rispetto a settembre e del 60,2% rispetto a ottobre 2025. Sul mercato libero le variazioni corrispondenti sono del 6,8% e del 33,6%. Per il gas di rete sul mercato libero il rincaro mensile raggiunge invece il 16%. Sono andamenti medi dei prezzi: l’importo che una famiglia trova in bolletta dipende anche dal contratto e dai consumi fatturati. Persino tra i carburanti le direzioni divergono. A ottobre il gasolio per i mezzi di trasporto sale dell’1,6% sul mese, mentre la benzina scende del 2,5%.

Perché il carrello sale meno del previsto

Il carrello dell’Istat riunisce alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona. Il suo rincaro annuo definitivo del 2,3% è inferiore alla prima stima, ma resta superiore all’1,5% di settembre. Per gli alimentari non lavorati, come frutta e verdura fresche, il tasso annuo raggiunge il 7,5%. Nel precedente confronto fra due carrelli da 100 euro con quote diverse di alimenti freschi avevamo mostrato come la composizione degli acquisti possa cambiare il conto anche a parità di spesa iniziale. Il dato definitivo aggiunge un elemento: il rincaro dell’energia è salito dal 31,4% della prima stima al 31,9%. Chi destina una parte consistente del bilancio familiare alle utenze può quindi avvertire una pressione ben diversa da quella suggerita dal solo carrello.

Cosa resta del rincaro togliendo energia e alimentari freschi

Anche escludendo queste due componenti, l’inflazione di fondo sale dall’1,6% di settembre al 2% di ottobre. Un esempio viene dai servizi di trasporto. I biglietti aerei, che a settembre costavano il 6,1% in meno rispetto a un anno prima, a ottobre risultano più cari dell’8,8% su base annua. Per i servizi nel loro insieme, invece, l’aumento annuo è del 3%, a fronte del 7,6% per i beni.

L’Istat calcola infine un’inflazione media già acquisita per il 2026 del 3,4%. È il risultato che si avrebbe confrontando la media dei dodici mesi con quella del 2025 se a novembre e dicembre l’indice restasse fermo al livello di ottobre. Per chi vuole capire quanto siano aumentati oggi i prezzi rispetto allo scorso autunno, il riferimento resta il 5,5%. Il dato del 3,4% risponde a una domanda diversa: quanto dei rincari osservati finora è già entrato nella media dell’intero anno?