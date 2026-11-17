I prezzi all’importazione USA sono aumentati dell’1,1% in ottobre rispetto a settembre, superando il +0,7% atteso dal consenso riportato da Trading Economics. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) ha diffuso il dato il 17 novembre alle 14:30 italiane. È il secondo mese consecutivo con un rincaro dell’1,1%, ma cambia ciò che lo alimenta: i combustibili rallentano, mentre i beni strumentali importati salgono dell’1,5%, il maggiore aumento mensile dall’inizio della serie nel dicembre 1988.

Perché il rincaro interessa chi investe in impianti e tecnologia

Un produttore americano che importa un macchinario sostiene il costo quando lo acquista, prima di sapere a quale prezzo riuscirà a vendere ciò che produrrà. Nel rapporto sui prezzi del commercio estero, il BLS individua fra le voci che hanno spinto in alto i beni strumentali computer, periferiche e semiconduttori, apparecchiature elettriche e macchinari industriali. Il record mensile riguarda dunque il prezzo di una categoria di acquisti che serve a produrre altri beni e servizi. Non è una misura di quanto le aziende abbiano investito in ottobre.

Per capire l’ordine di grandezza, si consideri un paniere di attrezzature importate che a settembre costava 100 mila dollari. Se il suo prezzo seguisse esattamente l’indice dei beni strumentali, in ottobre servirebbero 101.500 dollari per acquistarlo. È un esempio a quantità invariata: il conto effettivo di un’impresa dipende dai prodotti ordinati, dalla valuta e dalle condizioni fissate con il fornitore. Anche due concorrenti che usano la stessa tecnologia possono avvertire il rialzo in mesi diversi se rinnovano i contratti a scadenze differenti.

I numeri dietro il secondo +1,1% consecutivo

Combustibili importati, +3,6% sul mese. A settembre il rialzo era stato del 6,3%, secondo il dato rivisto. In ottobre petrolio e derivati sono rincarati del 3,7% e il gas naturale del 5,1%.

A settembre il rialzo era stato del 6,3%, secondo il dato rivisto. In ottobre petrolio e derivati sono rincarati del 3,7% e il gas naturale del 5,1%. Importazioni esclusi i combustibili, +0,8%. A settembre erano salite dello 0,5%. In controtendenza alimentari, mangimi e bevande, scesi dello 0,2% dopo un aumento dello 0,4%.

A settembre erano salite dello 0,5%. In controtendenza alimentari, mangimi e bevande, scesi dello 0,2% dopo un aumento dello 0,4%. Merci provenienti dalla Cina, +1,4%. È il maggiore aumento mensile da quando il BLS pubblica questa serie, nel gennaio 2004. Per le merci provenienti dall’Unione europea la variazione è stata del +0,2%.

Che cosa misura il dato alla frontiera

Lo scarto di 0,4 punti percentuali rispetto alle attese riguarda il confronto con la previsione di mercato. Rispetto a settembre il ritmo complessivo è identico. Applicando in successione i due aumenti mensili, un paniere che ad agosto valeva 100 arriva a circa 102,21 in ottobre. Inoltre, settembre è stato rivisto nelle sue componenti: il primo comunicato indicava +4,8% per i combustibili e +0,7% per le altre importazioni. Usare i valori aggiornati permette di cogliere meglio quanto si sia allargato il rincaro al di fuori dell’energia.

Il BLS esclude i dazi dal prezzo rilevato. Il prezzo pagato al fornitore può quindi aumentare anche a tariffa doganale invariata. Per stabilire se l’aumento arriva fino al consumatore occorre seguire anche i listini domestici e i margini di produttori e distributori. È una distinzione importante nel dibattito della Fed sulla persistenza dell’inflazione: il rincaro di un macchinario pesa sul costo di un investimento, mentre nel bilancio mensile di una famiglia entrano acquisti diversi.

Il confronto che manca e il prossimo dato

Per ottobre il BLS non pubblica la variazione annua dell’indice generale. Durante la sospensione dei finanziamenti federali dell’ottobre 2025 era mancata la raccolta dei dati d’indagine necessaria per costruire la base di confronto. La prossima uscita, dedicata a novembre, è prevista per giovedì 17 dicembre alle 14:30 italiane. Due voci permetteranno di distinguere un episodio isolato da una pressione più duratura sui costi industriali: il prezzo delle attrezzature importate e l’andamento dell’intero paniere al netto dei combustibili.