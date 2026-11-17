Il rimborso della RC auto dopo la vendita riguarda il premio pagato per il periodo di copertura rimasto. Se l’automobilista ha versato 600 euro per l’anno intero e vende l’auto a metà annualità, dividere lo scontrino per due dà 300 euro. La compagnia, però, parte dalla quota di premio al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale. Anche con metà copertura ancora da utilizzare, la somma accreditata può quindi essere inferiore.

Il conto si fa sulla quietanza, non sul movimento della carta

Sul conto corrente compare una sola uscita. Nel documento assicurativo quella cifra si scompone in premio, imposte e contributo. Supponiamo, per vedere il meccanismo, che su una quietanza da 600 euro il premio netto relativo alla responsabilità civile sia 480 euro e che il resto sia composto dalle voci escluse. Con esattamente metà periodo residuo, l’importo indicativo sarebbe 240 euro. I 60 euro di distanza rispetto ai 300 attesi corrispondono alla metà delle componenti escluse nell’esempio.

I 480 euro sono un’ipotesi di calcolo, quindi due automobilisti che hanno pagato entrambi 600 euro potrebbero vedersi riconoscere importi differenti. Inoltre vendere «dopo sei mesi» e avere esattamente metà dell’annualità residua non sono necessariamente la stessa cosa. Per ricostruire il conteggio effettivo occorrono la decorrenza applicata alla risoluzione, la scadenza della polizza e il premio netto del contratto. Una differenza di qualche giorno cambia la frazione di copertura da restituire.

Chiudere il contratto o trasferirlo sulla prossima auto

Il contratto base RC auto pubblicato da IVASS descrive le possibilità a disposizione del proprietario in caso di vendita documentata. La risoluzione è la scelta che dà luogo al rimborso del periodo residuo. Chi sta acquistando un altro veicolo di sua proprietà può valutare il trasferimento del contratto, alle condizioni previste. In quel caso la compagnia ricalcola il premio in funzione della nuova auto e determina l’eventuale conguaglio.

Questo cambia la decisione di chi consegna la vecchia macchina il lunedì e ritira la nuova il venerdì. Con la risoluzione si chiude una copertura e si confrontano da capo i preventivi per l’altra. Con la sostituzione conviene chiedere quanto resta da pagare, oppure quanto viene restituito, fino alla scadenza già prevista. Confrontare il preventivo per dodici mesi con il solo conguaglio per il semestre residuo darebbe un vantaggio apparente a una delle due opzioni.

Quando i 600 euro comprendono anche furto o assistenza

Una fattura unica può includere cristalli, furto, incendio o assistenza stradale. Il trattamento delle garanzie accessorie si verifica nelle rispettive condizioni contrattuali. Attribuire tutti i 600 euro alla sola RC può gonfiare la stima prima ancora di considerare imposte e contributo. Anche il pagamento frazionato richiede attenzione: per la somma da restituire conta quale periodo è stato effettivamente pagato e che cosa resta da regolare.

Nella comunicazione alla compagnia si possono indicare targa, numero di polizza, prova della vendita e scelta di chiudere il contratto. Per controllare la risposta è utile chiedere un prospetto che separi premio netto, giorni considerati e trattamento di ciascuna garanzia. Registrare nel proprio bilancio familiare l’importo del prospetto evita di impegnare in anticipo tutti i 300 euro per il passaggio di proprietà o per la prima rata della polizza successiva.