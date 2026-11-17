Un abito su misura da 600 euro ordinato sul sito di una sartoria può restare a carico del cliente anche se questi cambia idea la mattina successiva. Il diritto di ripensamento che normalmente accompagna gli acquisti a distanza fra consumatore e professionista prevede un’eccezione per i beni confezionati su specifiche del cliente o chiaramente personalizzati. Se invece l’abito arriva con una cucitura aperta o con misure diverse da quelle concordate, entra in gioco la garanzia di conformità.

La differenza tra scegliere una taglia e farsi tagliare il tessuto

Prendiamo due ordini dello stesso importo. Nel primo, il cliente acquista una giacca blu già disponibile a catalogo in taglia 50. Nel secondo comunica alla sartoria la lunghezza delle maniche, la circonferenza del torace e un diverso taglio delle spalle, e il capo viene commissionato secondo queste specifiche. Il secondo ordine illustra l’eccezione. Il solo fatto che la scelta di taglia o colore avvenga su un sito non trasforma invece ogni giacca di serie in un prodotto personalizzato.

La guida dell’Unione europea ai diritti di chi acquista cita proprio l’abito su misura fra le eccezioni. Per un normale capo di serie acquistato online da un professionista il termine ordinario di ripensamento è di quattordici giorni dalla consegna. Per un capo effettivamente personalizzato, che il cliente si penta molto prima non fa nascere quel diritto. Può comunque contattare subito il venditore e verificare se il contratto offre una cancellazione, un cambio o un buono volontario.

Che cosa si può chiedere se l’abito arriva sbagliato

Supponiamo che la conferma d’ordine riporti una lunghezza della manica di 64 centimetri, con indicazione di come misurarla. Alla consegna il cliente ne rileva 59 usando lo stesso metodo. La questione è ora verificabile: l’oggetto ricevuto corrisponde alle specifiche pattuite? Una fotografia della misura con il metro nella posizione concordata e una copia dell’ordine consentono di segnalare al venditore uno scostamento preciso. È diverso dal dire semplicemente che il capo indossato piace meno del previsto.

Per un difetto di conformità la garanzia legale dà normalmente accesso alla riparazione o alla sostituzione senza spese, secondo le condizioni applicabili. Se il ripristino è impossibile, non avviene nei modi dovuti o ricorrono gli altri presupposti di legge, si può arrivare a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. I 600 euro sono il prezzo dell’esempio: il solo riscontro di un piccolo difetto non attribuisce automaticamente un rimborso integrale.

Il dettaglio più utile da salvare prima di pagare

Un riepilogo scritto vale più della descrizione generica «prodotto personalizzato». È utile conservare le specifiche inviate, la tabella delle misure accettate dalla sartoria, il tessuto scelto e la conferma del prezzo. Se era il cliente a dover fornire una misura e il laboratorio l’ha riprodotta correttamente, l’eventuale errore nell’aver preso quella misura cambia la valutazione. Se invece era previsto un servizio di misurazione a cura del venditore, anche quel servizio fa parte di ciò che va ricostruito.

Infine, prima di far correggere la giacca da un altro sarto a proprie spese, conviene documentare il problema e dare al venditore la possibilità di esaminarlo. Nel proprio bilancio personale il costo dell’acquisto resta così distinto da quello di eventuali modifiche richieste per gusto. La domanda decisiva per il reclamo è ciò che si era pattuito di ricevere per quei 600 euro.