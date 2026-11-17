Un assegno da 999 euro e uno da mille possono uscire dallo stesso libretto, ma al raggiungimento dei mille euro la legge richiede il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola «non trasferibile». Sono queste le due parole da cercare sul modulo. Sui libretti ordinari di oggi sono già stampate. Il caso in cui un solo euro fa davvero la differenza è quello di chi ha davanti un modulo in forma libera e vuole usarlo per pagare.

Che cosa controllare su un vecchio libretto

Immaginiamo di saldare il lavoro di un artigiano. Se il prezzo concordato è mille euro e l’assegno è già prestampato come non trasferibile, bisogna comunque indicare il beneficiario. Per un’impresa occorre la sua corretta denominazione. Omettere il nome perché si pensa che il destinatario lo aggiungerà dopo lascia incompleto il titolo. La soglia comprende i mille esatti e riguarda il valore dell’assegno, indipendentemente dal saldo disponibile sul conto.

Se il modulo è libero, chi lo compila deve apporre la clausola prima di consegnarlo per un pagamento da mille euro. Il solo nome del beneficiario non basta. A 999 euro si può invece emettere un assegno libero, purché si utilizzi il modulo appropriato. Si può anche scegliere quello ordinario non trasferibile. In questa seconda ipotesi il destinatario resta nominativo pure se l’importo è sotto soglia: il prezzo più basso non cancella una clausola già presente.

Perché i moduli liberi hanno un prezzo

La guida della Banca d’Italia agli assegni spiega che per ottenere moduli privi della clausola occorre una richiesta specifica alla banca. Ciascun modulo libero comporta un’imposta di bollo di 1,50 euro. Dieci moduli corrispondono a 15 euro di bollo prima di eventuali costi dell’intermediario. È il costo della particolare forma richiesta e non autorizza a emettere un titolo trasferibile da mille euro o più.

La differenza pratica riguarda ciò che può fare chi riceve il pagamento. Con un assegno libero intestato a lui per meno di mille euro, il beneficiario può trasferirlo a un’altra persona mediante girata, firmando sul retro. Con la clausola di non trasferibilità può incassarlo attraverso la banca, ma non servirsene allo stesso modo per pagare un terzo. Dal punto di vista di chi emette il titolo, indicare sempre il beneficiario rende più semplice ricostruire a chi si intendeva versare la somma.

La clausola non garantisce che sul conto ci siano i soldi

C’è un secondo controllo, distinto dalla regolarità del modulo. Un assegno bancario firmato con il nome corretto e la clausola al posto giusto può comunque risultare scoperto se sul conto mancano i fondi. Per chi riceve un pagamento importante, chiamare «circolare» qualsiasi assegno non cambia la natura dello strumento. Nell’assegno bancario l’ordine di pagare viene dal correntista, mentre il circolare è emesso dall’intermediario per una somma disponibile al momento dell’emissione.

Prima della consegna è utile rileggere l’importo sia in cifre sia in lettere, includere i centesimi e compilare luogo, data e firma. In caso di discordanza fra i due importi prevale quello in lettere. Conservare gli estremi del titolo insieme alla fattura aiuta a riconciliare l’uscita nel proprio bilancio personale. Per il pagamento dell’artigiano, sono dunque tre le informazioni da controllare insieme sul davanti del modulo: la cifra effettiva, il destinatario e, al raggiungimento della soglia, le parole «non trasferibile».